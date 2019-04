Documentación obligatoria para circular por las rutas en Semana Santa

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

A días de Semana Santa y ante los controles que se realizarán en las rutas argentinas, por la gran afluencia de turismo que se espera, es necesario que los conductores sepan que documentación llevar si va a viajar en auto. La ley nacional de Tránsito exige documentación y elementos básicos de seguridad para poder circular en calles, rutas y autopistas del país. A eso, se le suman las exigencias de cada ciudad o localidad. Para viajar seguro y evitar multas y contratiempos, AIM te brinda a continuación el listado de lo necesario.

Siempre es necesario:

Conducir con cuidado y respetar las normas de tránsito.

Emprender el viaje descansado.

Los niños deben viajar en el asiento trasero, sujetos a sus sillas o asientos especiales.

Usar siempre el cinturón de seguridad y el casco –en el caso de los motociclistas-.

No ingerir alcohol si se va a conducir.

Transportar la cantidad de pasajeros para los que fue concebido el vehículo.

Utilizar las luces bajas encendidas.

Elementos obligatorios para llevar en el auto

Matafuegos. Con control de carga y al alcance del conductor.

Balizas portátiles.

Documentación para circular

Licencia de conducir correspondiente al tipo de vehículo.

DNI o cédula de identidad.

Cédula verde.

Cédula azul, en caso de circular en un vehículo que no sea de su propiedad y que la cédula verde se encuentre vencida.

Oblea de RTO (Revisión Técnica Obligatoria) o VTV (Verificación Técnica Vehicular).

Comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente.

Recomendaciones

Botiquín de primeros auxilios.

Gato hidráulico o crique.

Auxilio inflado y llave de ajuste.

Para salir al exterior en auto

Para los más osados, que deciden hacerse una escapada a algún país limítrofe:

Hay que tener los cristales grabados con la patente (no importa si tenes grabado el número de chasis, igual tenes que grabarle la patente).

Cédula verde del auto (“Padrón” para los Chilenos) Si el titular del auto no viaja en el vehículo se deberá llevar la cédula azul que permite a un tercero determinado conducir ese vehículo, si no tienen la cédula azul también puede ser un permiso emitido por escribano público, pero con la cedula azul alcanza.

Seguro internacional del vehículo (comprobante donde figuran los países cubiertos por el seguro)

Licencia de conducir de todos los que vayan a manejar el vehículo.

DNI ó pasaporte de todos los pasajeros.

Necesitas un cinturón de seguridad por cada pasajero

Las mascotas van con cinturones de seguridad especiales

Los niños tienen que viajar con sillitas o boosters (de acuerdo a la estatura y peso)

No necesitas registro internacional

Documentos válidos para salir del país

Los únicos dos documentos válidos para salir de la Argentina e ingresar a otro son el DNI digital en formato tarjeta y el pasaporte en correcto estado de conservación (con vigencia no menor a seis meses). Ningún otro documento habilita a la persona para salir del país. La tirilla del trámite no es válida pues no acredita la identidad de la persona.

Menores de edad

El principal problema que se presenta es con los menores de edad, en especial por los cambios de documentos que hubo en la Argentina hace unos años atrás. Aquello de que el DNI se renovaba a los ocho y a los 16 años quedó en el pasado. En efecto, se otorgaron documentos que vencían o vencen, por ejemplo, cuando el menor cumple 15. Es por ello, que es indispensable necesario verificar con tiempo que todos los documentos, de mayores y menores, estén dentro de su período de vigencia.

Partidas de nacimiento

Precisamente la salida de menores merece un especial cuidado. Si estos van acompañados de ambos progenitores es necesario llevar la libreta de familia (es altamente recomendable llevar además las partidas de nacimiento con el sello del Registro Civil). En los documentos de los menores de 14 también figuran los nombres de los progenitores, pero dependerá del paso fornterizo por el que pasemos, si nos piden o no otro documento. Por ello, siempre es mejor disponer de mayor documentación por cualquier inconveniente.

Sin sus padres

Otro tema diferente es si los menores de edad salen solos o acompañados por uno de los progenitores. En la Argentina el régimen de responsabilidad parental (ex patria potestad) es compartida, por lo que se debe contar con la autorización expresa del progenitor ausente ante escribano público o ante un funcionario de la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones (trámite arancelado y con una vigencia de 90 días). Si hubiere otros motivos referidos a la ausencia de un progenitor (defunción, sentencia judicial, etcétera) deberá presentar la correspondiente documentación.

Salida del país

Un tema triste que suele presentarse es la revocación de la autorización de uno de los progenitores. En efecto, el hecho de que se haya otorgado el permiso en alguna oportunidad no significa que es de carácter permanente. Si uno de los progenitores revoca esa autorización ante un escribano queda ingresado automáticamente en el sistema al que acceden los funcionarios de Migraciones en la frontera, por lo que se impide la salida del menor del país.

Copia de documentos

Durante su estadía conserve de manera segura los documentos y la tarjeta migratoria si se les es otorgada. Puede resultar una gran complicación el extravío o robo de los mismos.

Un elemento que ante esa eventualidad puede resultar de gran utilidad ante los Consulados argentinos es contar con una copia de los documentos. Escanearlos y tenerlos a disposición en su propio correo electrónico es algo muy práctico.

Consejos

-Si no hay carteles, la velocidad máxima permitida es de 100 km/h.

-Si hay carteles con la velocidad máxima permitida, respételos. La señal regula los siguientes dos kilómetros.

-Si hay varios carteles muy juntos de velocidad máxima, respételos aún más. Seguro que hay un puesto de fiscalización electrónica fijo.

-Sea estricto con la velocidad máxima permitida en las travesías urbanas, generalmente fiscalizada de manera electrónica.

-No se adelante con línea continua.

Beneficios de viajar

Que nada te angustie, cualquier día que salgas de la rutina y donde sea es muy beneficioso para tu salud. Aprovechá el buen tiempo y deja el sofá y la mantita para el invierno que viene. Es tiempo de mejorar tu salud.

-Viajar nos enriquece culturalmente. Conocemos monumentos, diferentes alimentos, idiomas, clima, personas. Aprendemos que no todo es como lo que conocemos y nos ayuda a abrir la mente.

– Nos convierte en personas más tolerantes y respetuosas. Al haber conocido a gente completamente distinta a nosotros, esto nos dará una visión más cosmopolita del mundo en el que vivimos. Estos no son mejores ni peores, sino que simplemente son diferentes, estaremos en una cultura muy diferente a la nuestra y seremos nosotros los que tendremos que adaptarnos los días que convivamos en esa cultura esto nos hará aprender a respetarla.

-Mejora la habilidad mental. Fomenta la creatividad y nueva visión de solución de problemas. Al viajar nos sometemos a nuevas experiencias lo que hará que busquemos creativas soluciones, aprendamos a desenvolvernos en un ambiente o idioma muy diferente al nuestro. Esto nos ayuda a la hora de volver al trabajo a ver las cosas de otra manera desarrollando según estudios de neurociencia nuevos caminos y formas de pensar.

-Valoramos más lo que tenemos. Al regresar a casa tras un largo viaje valoramos más nuestra cultura, nuestra situación y lo bueno que tenemos en nuestro país. Si comparamos nuestro país con otros del mundo podremos ver que no estamos tan mal como creemos y lo valoraremos más.

– Reduce el estrés. Tenemos más tiempo libre, podemos hacer cosas que nos gusta que normalmente no tenemos tiempo. Dejamos sorprender a nuestro cerebro con cosas nuevas y mejorarnos las relaciones con nuestra familia o amigos durante el viaje. Durante un viaje se “depura” la mente y se vuelve a la rutina con las pilas cargadas.

-Mejora las relaciones sociales y ayuda a superar la depresión. Al viajar tendremos que pedir ayuda a otras personas, hablar con ellos, buscar sitios nuevos, se hacen amigos y se mejorar las habilidades sociales. Esto es muy positivo para las personas con depresión ya que suelen ser personas solitarias y rompen con su vida para tener una vida nueva aunque sea por unos días.

-Mejora la actividad física. Al viajar y visitar monumentos, ciudades, etc. Tenemos que andar y “patear” ciudades. Esto es beneficioso para nuestra salud sobre todo en la vida sedentaria que tenemos hoy en día.