Ecuador: Moreno dice que Maduro y Correa orquestan un intento de golpe de Estado

El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, declaró que tanto el ex mandatario Rafael Correa como el presidente venezolano, Nicolás Maduro, son los culpables de la actual crisis que se vive en Ecuador.

“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, señaló Moreno en cadena nacional, describiendo a esos políticos como “corruptos” y evasores de la Justicia.

“Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado”, aseguró el presidente, reiterando que las personas que incitan a la violencia corresponden a “individuos externos pagados y organizados” y acusando también a otros políticos de involucramiento, entre ellos el ex canciller Ricardo Patiño.

En su pronunciamiento, Moreno ha anunciado el traslado de la sede gubernamental de la capital, Quito, a la ciudad de Guayaquil, en el suroeste del país.

“Me he trasladado a la ciudad de Guayaquil y he trasladado la sede de Gobierno a esta querida ciudad, de acuerdo a las atribuciones constitucionales que me competen”, declaró el mandatario en medio de las fuertes protestas que tienen lugar en la capital.

El jefe de Estado afirma que ha antepuesto “la paz y la tranquilidad de los ecuatorianos” antes que su propio bienestar. “Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el Gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático”, asegura.

“Se acabó la zanganada”

Moreno agradeció a las fuerzas armadas y policiales del país la protección de “los derechos y la tranquilidad ciudadana”. “Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre”, aseveró el presidente al reafirmar su postura ante estas alteraciones del orden público.

“No voy a dar marcha atrás, porque lo correcto no tiene matices”, indicó Moreno, calificando la eliminación a los subsidios a los combustibles como “una decisión histórica” que arrebata a los contrabandistas “cientos de millones de dólares”.

“Les aseguro que, por duro que parezca, hemos hecho lo correcto”, aseguró el mandatario, explicando que esta decisión protegerá la salud de la economía y de la dolarización. “Se acabó la zanganada de esquilmar los recursos del Estado”, acotó Moreno.

Protestas en aumento

Este 7 de octubre, Ecuador ha estado convulsionado en sus tres regiones —Sierra, Costa y Oriente— en su quinto día de manifestaciones contra el denominado ‘paquetazo’ del presidente Moreno. Una parte de los manifestantes ha bautizado estas protestas como la ‘revolución de los zánganos’, utilizando las palabras con las que el propio mandatario se ha referido a los “ociosos y ladrones”.

Los indígenas ecuatorianos se oponen a la eliminación del subsidio a los combustibles decretada por Moreno, que significó un alza significativa: las gasolinas extra y ecopaís pasaron de costar 1,85 dólares a 2,39 por galón; mientras, el diésel subió de 1,03 dólares a 2,29, un aumento del 123 por ciento.

Las protestas en Quito continuaron en horas de la noche. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) convocó para este 9 de octubre a una huelga general con concentración en la capital.