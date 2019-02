Editorial La Hendija convoca a publicar en Educación, Salud Mental y Género

Print This Post

Hasta este mes se reciben propuestas para llevar a un formato libro investigaciones, experiencias y bitácoras de trabajo de equipos de estudio. La invitación de la Editorial Fundación La Hendija está dirigida a grupos multidisciplinarios y transdisciplinarios para que presenten sus textos con el fin de sumar al debate en sus disciplinas. Es un aporte “para poder compartir experiencias”, definió a AIM Laura Martincich, una de las responsables de la editorial.

La primera convocatoria a publicar de Editorial Fundación La Hendija de Paraná se lanzó en 2017 para trabajadores sociales. Ahora, este año, se amplió a tres grandes ejes Educación, Salud Mental y Estudios de Género que en realidad abarcan muchas aristas de prácticas y análisis, contó a esta Agencia Martincich. Se intenta reunir no sólo “trabajos académicos, si no también las elaboraciones de equipos multidisciplinarios, donde se pueda reflejar las tareas y experiencias de los integrantes. Nos interesa mucho estas intervenciones, qué genera en el equipo y al mismo profesional ese ‘estar’ en ese trabajo”, describió. Estudiantes, docentes, investigadores, extensionistas “muchas veces no tienen un registro en un material escrito de las tareas, prácticas y trabajo académico. Bueno, la idea es poder compartir experiencias”, completó.

Los interesados pueden comunicarse al correo electrónico editorial@lahendija.org.ar, teniendo en cuenta que deben ser trabajos inéditos y que cada integrante debe expresar su consentimiento para la publicación. Los trabajos serán evaluados por tres veedores que seleccionarán un escrito por eje que será llevado a publicación por parte de la editorial. En Salud Mental estará Natalia Yujnovsky, en Estudios de Género Pablo Farneda, y en Educación, Cynthia Rodríguez,

En cuanto al proceso de recepcionar trabajos y editar, Martincich expresó: “Estamos muy contentos para poder abrirnos a otras miradas, otras geografías y otras formas de construcción de los libros, en contacto con los equipos que nos van contando sus experiencias cotidianas”.