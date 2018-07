Edulcorantes, Â¿cuÃ¡l es la mejor opciÃ³n?

Print This Post

Últimamente hay mucha preocupación sobre la cantidad de azúcar que tomamos en nuestra dieta y un tema que nos preocupa es cómo endulzar nuestros alimentos. ¿Qué es mejor, los edulcorantes artificiales que no tienen calorías? ¿Los edulcorantes naturales aunque sean muy calóricos? ¿El azúcar de toda la vida? ¿Qué opciones hay? ¿Cuál es la mejor? Hoy voy a tratar de aclarar estas dudas para que sepas por qué edulcorante puedes optar.

Edulcorantes naturales.

Miel

Con la miel podemos encontrar opiniones de todo tipo. Hay quienes la consideran prácticamente una medicina natural y hay quienes la desaconsejan por su alto contenido calórico y en fructosa y azúcares libres. Pero lo cierto es que una pequeña cantidad de miel sí que puede ser beneficiosa para nuestro organismo.

Al contrario de lo que ocurre con el azúcar refinado, la miel sí que es un alimento. Nos aporta minerales, aminoácidos, vitaminas polifenoles, enzimas… ¡Vamos que nos ayuda a nutrir nuestro cuerpo!

Algunos beneficios de la miel

Hay estudios que demuestran que tomar miel de forma habitual durante un par de semanas, ayuda por una parte a reducir los indicadores de inflamación y mejora los niveles de antioxidantes en sangre.

La miel además tiene propiedades antibacterianas, qué quiere decir eso, pues que nos ayuda a luchar contra bacterias como la archiconocida helicobacter pylori, que nos puede llegar a producir problemas estomacales como las úlceras.

También puede ser muy efectiva cuando tenemos problemas como la gastroenteritis.

Hay estudios que asocian el consumo de miel con una disminución del riesgo coronario.

Así que, como ves, la miel tiene sus beneficios y sus perjuicios. No la tenemoss que juzgar solamente por su gran aporte calórico. Eso sí, no te puedes pasar con ella. Pero, si sustituyes el azúcar blanca refinada de todas la vida por 2 o 3 cucharaditas de miel al día, tu salud lo va a agradecer.

Stevia

Desde hace algunos años la stevia se ha puesto muy de moda.

En algunos países como por ejemplo Japón, el 40 por ciento de las personas endulzan con stevia.

Al igual que ocurre con la miel, la stevia también aporta a nuestro cuerpo beneficios.

Algunos beneficios de la stevia

Tiene propiedades antidiabéticas, antioxidantes y nos ayudan con la función renal.

Al contrario que ocurre con la miel, no nos aporta calorías.

¿El problema? Muchas veces la stevia que encontramos en los supermercados no tienen estos beneficios porque son productos totalmente refinados. No es stevia natural.

Lo ideal es que en lugar de comprar la stevia en forma de pastilla, lo que utilices para endulzar sean sus hojas, ya sean frescas o secas.

Eso sí, si eres mujer y estás pensando en quedarte embarazada la stevia no es la mejor opción para que endulces. Aunque todavía no hay una conclusión clara, sí que hay estudios que relacionan la stevia con infertilidad.

Canela

La canela es otro edulcorante natural que está lleno de beneficios para la salud, aquí te he hablado de ellos.

Es cierto que a lo mejor no endulza tanto como la miel o la stevia. Pero sin duda, si cambias el azúcar por canela vas a tener un montón de beneficios.

Panela

Puede que en tu país tenga un nombre diferente porque este edulcorante tiene nombres tan distintos como panela, panocha, piloncillo o chanaca.

El único ingrediente de este edulcorante es el jugo de la caña de azúcar, y es un producto 100% natural.

La panela al contrario que el azúcar blanco, sí que nos aporta nutrientes. Es rica en vitaminas de tipo a, b, c y e. También nos aporta minerales como hierro, fósforo, calcio, magnesio manganeso, zinc y cobre e incluso nos aporta proteínas, aunque en una proporción bastante baja.

Si te preocupan las calorías, una cucharadita de panela nos aporta 16 calorías aproximadamente. Es menos calórica que, por ejemplo, la miel.

Azúcar moreno.

Dentro de azúcar moreno tenemos dos variantes la normal y la integral. Existen muchos tipos de azúcar moreno, incluso la panela que te comentaba antes se puede considerar como azúcar moreno.

El azúcar moreno que compramos habitualmente en las tiendas, incluye algo de melaza, que es lo que le da este color característico y también tiene cierta cantidad de aminoácidos, vitaminas, minerales y otros fitoquímicos, aunque en valores no muy reseñables. De hecho, la cantidad de melaza que tiene el azúcar moreno, no integral es muy pequeña, por lo que el contenido de nutrientes del azúcar blanca normal y el azúcar moreno es bastante similar.

Otra cosa es el azúcar moreno integral. El azúcar moreno integral no tiene nada que ver con el azúcar blanca. Esta sí que es saludable y proviene de cereales.

La mayoría de los azúcar moreno que vas a encontrar en el supermercado no son integrales, fíjate bien en la etiqueta.

Sirope de ágave.

El sirope de ágave es otra de las cosas que se han puesto muy de moda en los últimos tiempos.

El sirope de agave también es muy procesado. Aunque su origen sea natural no es un edulcorante que debas tomar de forma habitual.

Edulcorantes artificiales.

Entre los edulcorantes artificiles destacan la sacarina, la sucralosa y el aspartando.

Estos son los edulcorantes que más se suelen utilizar cuando estamos a dieta porque no tienen calorías, pero lo que es saludables, lo que se dice saludables, no son.

Cada vez hay más estudios que relacionan el consumo de este tipo de edulcorantes con la obesidad, al contrario de lo que se pensaba.

Si lo que buscas es cuidar al máximo tu salud, mejor no optar por ellos. Aunque tampoco te tienes que echar las manos a la cabeza. Por tomar un poquito, no te va a pasar nada. Hay un dicho popular que dice que la dosis hace el veneno. Si tomas 2 pastillas al día no va a suceder nada, pero si consumes mucha cantidad entonces sí que puedes tener problemas.

