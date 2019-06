El 73 por ciento de los niños viaja en auto sin protección adecuada

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Lo asegura un informe del ministerio de Transporte. Un especialista en seguridad vial planteó que “hay que hallar las causas”, como “el desconocimiento y los costos” para que los niños se trasladen como corresponde.

Un informe del ministerio de Transporte asegura que el 73 por ciento de los niños viaja en Argentina sin la protección adecuada.

El relevamiento también destaca que en el país mueren aproximadamente 15 personas por día, 456 por mes y 5.500 en el año.

Ante estos datos, el especialista en seguridad vial Horacio Botta Bernaus manifestó que “normalmente en Argentina hacemos estadísticas de resultados, que muestran una foto”, lo cual impide “resolver el problema”, por lo que se torna necesario “encontrar las causas”.

“Si el 70 por ciento de los niños no viaja en condiciones de seguridad, deberíamos preguntarnos si al 70 por ciento de padres no les interesa la vida de sus hijos. Eso es un absurdo, entonces me interesa saber las causas”, planteó.

“Me interesa si uno de los motivos es el desconocimiento. Estoy casi convencido de eso”, aseguró.

El abogado afirmó que otra causa podría ser “los costos”, ya que una silla de buena calidad ronda los cuatro mil o cinco mil pesos en la actualidad.

“Si yo tengo tres niños los sistemas son costosos”, sostuvo.

“A mí me gustaría, y lo dije cuando se planteó la obligatoriedad del uso, que esta medida hubiera sido acompañada con una baja de impuestos”, expresó al sitio Cadena 3.