Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El sábado pasado a la madrugada, mientras Nahuel Vitali (18) volvía a pie a su casa en la localidad mendocina de Godoy Cruz tras asistir a un boliche donde trabajaba como “tarjetero”, dos jóvenes lo siguieron para robarle las zapatillas Nike Air Max, lo apuñalaron a la altura del corazón y lo asesinaron.

Nahuel había trabajado como relacionista público de un evento esa noche para darles una mano a sus amigos en una fiesta para menores de 17 y le había dicho a su madre que volvía temprano porque al otro día tenía que trabajar nuevamente.

Los delincuentes que le robaron forcejearon con Nahuel antes de matarlo. No tenía dinero encima y no le robaron el celular. Las zapatillas eran claramente el objetivo.

Como no llegaba a su casa, su madre empezó a llamarlo a su celular, sin éxito. Pero cerca de las 3 de la mañana una llamada al 911 alertó a la Policía provincial sobre la presencia del cadáver de un joven que yacía sobre un charco de sangre en la esquina de las calles Tiburcio Benegas y Uruguay.

Quien atendió el teléfono de Nahuel, trágicamente, fue uno de los efectivos en la escena del crimen, que instó a la madre a acercarse a la comisaría para darle la terrible noticia.

Las cámaras de seguridad de la zona confirmaron luego que Nahuel llegó las 23 horas a Iskra, el boliche donde ocurrió el evento que él había publicitado en redes, ubicado en San Martín Sur. En las imágenes se lo puede ver en la puerta, apoyado en las vallas y enviando mensajes. A la salida, nunca se dio cuenta de que lo seguían.

El fiscal Horacio Cadile, a cargo del caso, impulsó rápidamente una investigación para esclarecer el delito de “homicidio en ocasión de robo” e identificar a través de las cámaras a los autores del hecho.

Sin embargo, una publicación en Facebook aceleró la búsqueda. Una campera de la selección argentina de fútbol junto a un par de zapatillas eran ofrecidas por un joven en un grupo de compra-venta de Mendoza para trueque: “Cambio, no vendo. Nikes, talle 39. 10 puntos. ¿Qué hay?”, decía el posteo, difundido por el periódico Los Andes.

Las zapatillas eran las que tenía puestas Nahuel el día de su muerte. “Eran mías y esa noche me las pidió prestadas. Por eso las conozco, eran esas”, contó a Infobae David, hermano de Nahuel, que sospechó que eso podía pasar. “Yo ese mismo sábado a la noche estuve buscando en grupos de venta y no encontré nada pero a la noche ya empezó a circular esa publicación. Y no era el único grupo donde lo puso. Lo público ese mismo sábado dos veces y también el domingo a la tarde”.

Cuando los amigos de la víctima se dieron cuenta de lo que pasaba, comenzaron a exponer al presunto asesino en redes sociales, compartían la publicación y lo llenaban de mensajes. Este martes, un joven de 16 años apodado “Tarzán” fue detenido por la policía de Las Heras en inmediaciones del barrio Eva Perón, gracias a un testigo que se presentó para brindar una descripción del delincuente.

Además, unas horas antes de ser detenido, en la madrugada del martes, el joven que publicó las zapatillas para intercambiarlas publicó la foto de una familiar fallecida y escribió una frase que fue tomada como “confesión” por el entorno de la víctima: “Sólo pido que ella desde el cielo me escuche y me pueda perdonar. #Perdón”.

“A la familia de ese chico no la conocemos, solo vemos lo que dicen los medios, que dicen son de Las Heras. Pedimos que se haga justicia. Dicen que son menores, por eso pedimos por favor que no le den entrada y salida”, señaló David. “Era bastante hombre para hacer lo que hizo, que sea lo suficientemente hombre para bancársela”.

“Solo leer un poco alcanza para darse cuenta lo buena persona, emprendedora y dispuesto a salir adelante a cualquier batalla que era Nahuel. Tenía toda una vida por delante”, se lamentó su hermano.

En las horas posteriores a la detención del primer sospechoso, otra publicación fue difundida en redes sociales donde un primo del presunto asesino escribió un mensaje de aliento para el joven detenido. “Todos cometen errores y vos como hombre que sos asumiste las consecuencias”, publicó. “Vos fuiste uno de mis segunderos siempre. Sé que allá adentro vas a estar a las chapas primo. Vos sabés como son las cosas”.

Y agregó: “Las rejas no son para siempre, primo. Acá afuera te vamos a estar esperando. ¡Toda la fe que de esta salís!”

Infobae.-