El autor del doble crimen de Villaguay fue trasladado a la Unidad Penal NÂ° 4

El crimen de Rosa Páez, de 32 años, y su hija, Florencia Anahí, de 14, conmovió a la ciudad de Villaguay. Ambas fueron asesinadas a puñaladas en plena calle, durante la madrugada del jueves 18 de julio.

El autor del brutal hecho Brian Ballesteros, de 21 años, está detenido y se ordenó su traslado desde la Jefatura de Policía de Villaguay a la cárcel de Concepción del Uruguay.

En la tarde del miércoles, cerca de las 16, la Jefatura de Policía Departamental Villaguay recibió un Oficio Judicial proveniente de la Oficina de Gestión de Audiencias del Juzgado de Garantías local, donde se disponía el traslado a la Unidad Penal N° 4 de Concepción del Uruguay del detenido Brian Daniel Ballesteros, quien debe cumplir la prisión preventiva de 75 días impuesta por el doble femicidio.

Personal de la Guardia Especial Villaguay fue la comisión que tuvo a su carga el traslado de Ballesteros a la cárcel.

Vale recordar que el pasado lunes, familiares, amigos y la comunidad, participaron de una marcha para pedir justicia por Páez y su hija. “Queremos que ese asesino, no salga nunca más, que se pudra en la cárcel. No lo queremos ver nunca más en las calles de Villaguay, porque si no puede pasar algo peor. Queremos que la condena sea perpetua”, decía una familiar de las mujeres asesinadas.