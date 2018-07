El autoritarismo sume en una crisis al PS entrerriano

Print This Post

Los integrantes de la lista del Socialismo Popular denunciaron a AIM que lista que encabezaba Marcelo Haddad eligió autoritariamente la distribución de los cargos y no incluyó a la minoría en la medida que correspondía. “Vamos a pedir la intervención de la Justicia y bregaremos por un partido que de verdad sostenga los valores del socialismo en Entre Ríos”, adelantaron.

Este sábado se realizó la primera Junta Ejecutiva de las nuevas autoridades del Partido Socialista de Entre Ríos luego de las elecciones internas en las que se enfrentaron la lista Solidaridad, Participación y Transparencia con un resultado favorable del 60 por ciento, y la lista Socialismo Popular que quedó en segundo término alcanzando el 40 por ciento de los votos en la provincia.

En esta oportunidad debían distribuirse las secretarías de la nueva Junta según lo establece la Carta Orgánica del Partido Socialista de Entre Ríos, pero “lejos de respetar lo legalmente establecido, la lista que encabezaba Marcelo Haddad en una reunión que duró apenas quince minutos, eligió autoritariamente la distribución de los cargos y no incluyó a la lista Socialismo Popular en la medida que correspondía”, contó a esta Agencia Paulo González, nuevo miembro de la Junta Provincial y ex candidato a presidente por Socialismo Popular.

“Cuando entramos a la reunión, me acerqué a Haddad y le pregunté si era cierto que la reunión ya había terminado. Sin contestarme, se escondía entre la gente y se fue corriendo hacia su auto. Me sorprende que un político de tantos años pretenda luego de estas cosas dar lecciones de democracia partidaria a otros espacios políticos. No podemos permitir que Haddad pisotee nuestras instituciones”, indicó.

En ese marco, remarcó que la actitud “representa una clara violación a la Carta Orgánica de nuestro partido, y más aún a la voluntad popular de los afiliados”.

“No podemos permitir que al partido lo sigan manejado como si fuera una empresa privada. Haddad lo maneja a su total antojo, y no le rinde cuentas a nadie, maneja los fondos del Partido en su propio estudio contable, no reconoce los espacios conquistados por Socialismo Popular, ni reconoce la autonomía de las Juventudes Socialistas”, expresó Juan Carlos Meillard, secretario de las Juventudes Socialistas de Entre Ríos y referente provincial de la corriente Socialismo Popular.

En ese marco, apuntaron que esperan que las próximas Juntas sean en el marco del respeto a la institución y a las personas, y que quien ganó las elecciones y es nuevamente presidente del partido pueda tener diálogo interno y que no se vaya corriendo de las reuniones.