El Central advierte que bajar la inflación llevará tiempo

Bajar la inflación “no es magia, solo se resuelve con tiempo, perseverancia y con una disciplina inquebrantable”, aseguró Gustavo Cañonero, vicepresidente del Bcra en la presentación del informe de Política Monetaria.

“La inflación es el gran problema argentino y estamos lejos de haberlo resuelto”, dijo Gustavo Cañonero, vicepresidente del Banco Central, en el marco de la presentación del Informe de Política Monetaria (Ipom).

Si bien se mostró satisfecho con la marcha del programa monetario no dejó de advertir que bajar la inflación “no es magia, solo se resuelve con tiempo, perseverancia y con una disciplina inquebrantable”, planteó dando a entender que es necesario mantener el programa acordado.

Con satisfacción indicó que “los pronósticos estiman que la desaceleración de la inflación sigue, aunque sea muy gradual”, resaltó el vicepresidente de la entidad monetaria.

Admitió que el descenso no será tan rápido ya que “impactará la nueva corrección de precios regulados”, aunque estimó que no se darían más correcciones de los servicios públicos por lo cual “a partir del segundo trimestre lo tendremos que ver (la baja) con más nitidez”. Pero no dejó de confesar que “llevará mucho tiempo bajar la inflación en este país”.

Una de las preocupaciones del Banco es la tasa de interés y al respecto, a través de gráficos, Cañonero, quién reemplazo en la conferencia al presidente del Central, Guido Sandleris, quien se encuentra en la ciudad suiza de Davos participando del Foro Económico Mundial, mostró que se registró un leve descenso en las tasas de interés.

“A partir de que el Banco Central empezó a mostrar su obsesión por los agregados, la tasa (de interés) comenzó a bajar”, explicó. También indicó que el stock de las letras de liquidez (Leliq) está disminuyendo en relación con el PBI y las reservas.

En este sentido, Cañonero dijo que “es verdad que nuestras tasas nominales son altas o bajan bastante menos de lo que baja la tasa de inflación”.

Para bajar la tasa de interés el Bcra tendrá en cuenta “además de una baja de la inflación tenemos que ver bajas significativas de su volatilidad y eso va a llevar tiempo” y explicó que “la realidad argentina no es solo una inflación alta, es una inflación inestable”.

Finalmente Cañonero remarcó que “hoy la gente quiere más que escaparse del peso, quiere recuperarlo”.