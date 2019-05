El clima continuarÃ¡ nublado, hÃºmedo y fresco

Connect on Linked in

Luego de las precipitaciones del día domingo, este lunes se presentaron lloviznas para abrir una semana que seguirá con temperaturas en descenso con máximas que no superarán los 15°, según pudo registrar AIM en los pronósticos extendidos.

Tras las tan anunciadas lluvias para el fin de semana que se presentaron el domingo, la jornada de hoy se caracterizó por nubosa y con dispersas lluvias tenues. Y de acuerdo a los informes a los que accedió esta Agencia, continuará así el panorama al menos hasta el miércoles.

De acuerdo al pronostico del tiempo emitido por el Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial, las condiciones meteorológicas para este martes contará con vientos regulares y moderados del Sur, lo que tornará una jornada nublada, muy húmeda y fresca por acción del viento, con baja sensación térmica. Se anunció inestabilidad en forma aislada con probabilidad de precipitaciones débiles, con mejoramientos temporarios y durante el día se presentarán vientos rotando a regulares del Sudeste. La temperatura mínima estará marcada por el descenso entre 10° y 12°, con térmicas de 6° a 8° C, siendo las menores sobre el Sudeste de la provincia. En tanto la máxima estará en un franja de entre 12° y 15° C, con térmicas menores de 10° a 13° C.

Para el miércoles, el pronóstico anuncia vientos moderados y regulares del Sudeste rotando a moderados del Sur, con alto porcentual de la humedad. El cielo estará altamente nuboso e inestable con probabilidad de precipitaciones débiles y dispersas. Estos factores, junto con vientos débiles del Sur y Sudoeste durante el día auguran una temperatura mínima en leve descenso y máxima en poco cambio o en leve ascenso. Es así que la mínima estará entre 8° y 10° C, con una sensación térmica de 5° a 7° C, y la máxima de entre 14° y 15° C., con térmica de 13° a 14° C.