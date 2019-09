Print This Post

Para los que no lo saben: El Club de los 27 (en inglés The 27 Club, Forever 27 Club, Club 27) es un grupo de influyentes músicos que murieron a la edad de 27 años. En general se considera que han definido el estilo de vida del “rock and roll”.

Brian Jones (británico; 28/2/1942 – 3/7/1969) era un ex Guitarrista de la banda británica The Rolling Stones donde fue despedido por Su comportamiento errático. Murió Ahogado en una piscina donde algunos dicen que se suicidio, otros que lo asesino un arquitecto suyo y otros que por su alto nivel de alcohol no podía nadar. Otra teoría seria que murió de asma y justo se encontraba cerca de la piscina.

Jimi Hendrix (estadounidense; 27/11/1942 – 18/9/1970) era Guitarrista, cantante y compositor. Es considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia del rock debido a la gran influencia en instrumentistas posteriores y a su particular sonido. Se ahogó con su propio vomito mientras dormía, tras combinar vino con somníferos. Pero en el 2009, James Wright confeso que Michael Jeffery, lo asesinó haciéndole tomar pastillas y vino, ya que iba a despedirlo. Ya muerto el músico, Michael Jeffery podría cobrar el seguro de vida del artista, seguro cuyo beneficiario sería el mismo representante. James Wright explica que todo lo que sabe se lo confesó Michael en una noche de copas, poco antes de morir en un accidente aéreo.

Janis Joplin (estadounidense; 19/2/1943 – 4/10/1970) era Cantante de blues, voz principal y autora de algunas de las canciones de la Big Brother and the Holding Company, la The Kozmic Blues Band y la Full Tilt Boogie Band. Murió por Sobredosis de heroína.

Jim Morrison (estadounidense; 8/12/1943 – 3/7/1971) era Cantante, líder, autor de las canciones y director de los videoclips de The Doors, gran poeta y recordado también por su actitud desafiante. Murió en Paris; nunca hubo autopsia pero Se determinó que su muerte fue producto de un fallo cardíaco súbito.

Kurt Cobain (estadounidense; 20/2/1967 – 8/2/1994) era Cantante y guitarrista, autor de las canciones y líder de Nirvana. Se suicidio en su casa de Seattle aunque puede haber teoría que lo mato su esposa Courtney Love.

Alexandre Levy (brasileño; 10/11/1864 – 17/2/1894) fue pionero en la fusión de la composición clásica con la música popular brasileña y ritmos. Aun se desconoce las causas de su muerte.

Louios Chauvin (estadounidense; 13/3/1881 – 26/3/1908) fue un Músico de ragtime. Murió de Esclerosis neurosifilítica.

Robert Johnson (estadounidense; 8/3/1911 – 16/8/1938) fue un Célebre guitarrista blues. Se desconocen las causas de su muerte aunque podría decirse que fue envenenado con whisky por un marido celoso, dueño de un bar en el que Johnson actuaba. Algunos dicen que murió de neumonía, otros que de sífilis.

Nat Jaffe (estadounidense; 1/1/1918 – 5/8/1945) fue Pianista de blues y jazz. Murió de Complicaciones por alta presión arterial.

Jesse Belvin (estadounidense; 15/12/1932 – 6/2/1960) fue Cantante y compositor de rhythm and blues. Murió de un Accidente de tráfico junto con su esposa. Se especuló con que el coche de Belvin habían sido manipulados antes del accidente, aunque nunca se probó nada (había sido amenazado antes de su primer concierto).

Jonathan Brandis (estadounidense; 13/4/1976 – 12/11/2003) fue un actor de cine y televisión. Se Suicidio por ahorcamiento

Dickie Pride (britanico; 21/10/1941 – 26/3/1969) fue Cantante de rock and roll. Murió de Sobredosis de píldoras para dormir.

Alan Wilson (estadounidense; 4/7/1943 – 3/9/1970) era Líder, cantante y compositor principal de Canned Heat, banda de blues-rock/boogie formada en Los Ángeles en 1965. Murió de Sobredosis de barbitúricos (posible suicidio)

Linda Jones (estadounidense; 14/12/1944 – 14/3/1972) era una Cantante soul. Murió por un coma diabético

Leslie “Les” Harvey (escocés; 13/9/1944 – 3/5/1972) fue Guitarrista de Stone The Crows (banda estilo blues), era hermano menor de Alex Harvey. Murió electrocutado al tocar un micrófono, que no fue puesta a tierra, con las manos mojadas.

Ron “Pigpen” McKernan (estadounidense; 8/9/1945 – 8/3/1973) fue Miembro fundador, vocalista y pianista de Grateful Dead, banda de rock formada en 1965. Murió de hemorragia gastrointestinal.

Dave Alexander (estadounidense; 3/6/1947 – 10/2/1975) fue Bajista de Stooges, banda ampliamente consideradas como un papel decisivo en el aumento de punk rock , así como la influencia de rock alternativo , heavy metal y el rock en general. Murió de pulmonía a la cual estaba vinculado a la bebida.

Peter Ham (britanico; 27/4/1947 – 24/4/1975) fue Pianista, guitarrista y líder de Badfinger, banda de rock. Murió de un Suicidio (ahorcamiento).

Gary Thain (Neozelandese; 15/5/1948 – 8/12/1975) fue Bajista de Uriah Heep (banda Hard rock, rock progresivo, heavy metal) y de la banda de Keef Hartley (un británico baterista y director de orquesta). Murió de sobredosis de heroína.

Evangelina Sobredo Galanes, mejor conocida como cecilia (española; 11/10/1948 – 2/8/1976) era una cantautora. Murió en un accidente de tráfico.

Helmut Köllen (alemán; 2/3/1950 – 3/5/1977) era Bajista de Triumvirat, banda de rock progresivo. Murió de Envenenamiento con monóxido de carbono mientras escuchaba algunos de sus temas de estudio en cassette de su coche mientras se ejecuta el motor en su garaje.

Chris Bell (estadounidense; 12/1/1951 – 27/12/1951) era Cantante solista, compositor y guitarrista de Big Star de genero power pop. Murió de un accidente de tráfico cuando perdió el control de su pequeño triunfo TR-7 de autos deportivos, El coche se estrelló contra un poste de madera clara en el lado de la carretera, matándolo instantáneamente.

Rock and roll

Jacob Miller (jamaiquino; 4/5/1952 – 23/3/1980) era Cantante de reggae, miembro de Inner Circle. Fue asesinado en un accidente de tráfico.

Dennes Boon (estadounidense; 1/4/1958 – 23/12/1985) era Guitarrista y frontman de Minutemen, un trío californiana de punk rock. Murió de un accidente de trafico cuando la camioneta la camioneta se salio de la ruta. Boon estaba enfermo de fiebre, estaba acostado en la parte trasera sin cinturón de seguridad. Cuando se salio de la ruta, Boon fue arrojado por la puerta trasera de la camioneta y murió en el acto de una fractura en el cuello.

Alexander Bashlachev (ruso; 27/5/1960 – 17/2/1988) era Cantante de rock, compositor y poeta. se suicido tras caer desde la ventana del noveno piso de su apartamento.

Peter de Freitas (trinitense; 2/8/1961 – 14/6/1989) era Baterista de Echo & the Bunnymen. Murió en un accidente motociclista.

Frederich Pluss (alemán; 20/10/1961 – 27/2/1989) era Saxofonista de Echo & the Bunnymen. Murió de un accidente de paracaidismo.

Mia Zapata (estadounidense; 25/8/1965 – 7/7/1993) era Voz principal de The Gits, banda del punk rock. Fue encontrada sin vida, en el barrio Capitol Hill, violada y brutalmente asesinada. Su asesino nunca se encontró hasta que en el año 2002 se obtuvo una muestra de ADN en la saliva encontrada en el cuerpo de Mia y que había sigo guardada. Esta muestra permitió verificar que la saliva pertenecía a un hombre de origen cubano llamado Jesús Mezquía y que vivía en Seattle. Este hombre de 49 años había sido inculpado anteriormente por violación y ese año fue detenido en Miami. Mezquía fue condenado a 37 años de prisión por violación y asesinato.

Kristen Pfaff (estadounidense; 26/5/1967 – 15/6/1994) era Bajista de Hole, de genero Rock alternativo y Grunge y liderada por Courney Love. Murió de sobredosis accidental de heroína.

Richey James Edwards (britanico; 22/12/1967 – 1/2/1995 (probable)) fue Guitarrista de Manic Street Preachers, banda de genero rock alternativo. En 1995 fue desaparecido, oficialmente que declarado muerto el 23/11/2008.

Fat Pat (estadounidense; 21/2/1970 – 3/2/1998) fue Rapero y miembro de Screwed Up Click. fue asesinado a tiros en Austin, Texas, después de ir al apartamento de un promotor para cobrar una cuota de aparición. El promotor no estaba en casa y que fue muerto a tiros en el pasillo el apartamento.

Freaky Tah (estadounidense; 17/5/1971 – 28/3/1999) fue Rapero y miembro de Lost Boyz. Fue asesinado de un disparo en la parte posterior de su cabeza mientras se dirigía hacia la salida del Hotel Sheraton en Queens, Nueva York.

Sean Patrick Mccabe (estadounidense; 13/11/1972 – 28/8/2000) fue Cantante de Ink & Dagger, una banda del genero punk que fue fundada en 1995. Murió de Asfixia por vómito después del consumo de alcohol.

Rodrigo Bueno (argentino; 24/5/1973 – 24/6/2000) fue Cantautor de cuarteto. Murió de un accidente de tráfico junto con el hijo de Alberto Olmedo, Fernando Olmedo. Murió en el acto cuando fue expulsado de su camioneta roja.

Jeremy Michael Ward (estadounidense; 5/5/1976 – 25/5/2003) fue Técnico de sonido de Mars Volta y De Facto. Murió de sobredosis de heroína

Bryan Ottoson (estadounidense; 18/3/1978 – 19/4/2005) era Guitarrista de American Head Charge (banda metal). Murió de sobredosis accidental

Orish Grinstead (estadounidense; 2/6/1980 – 20/4/2008) era Miembro fundador del grupo de rhythm & blues 702. Murió de un Fallo de riñones.

Lily Tembo (zambiana; 20/11/1981 – 14/9/2009) era Cantante, compositora y periodista. murió de Gastritis severa.

Valentin Elizalde (mexicano; 1/2/1979 – 25/11/2006) era Cantante del género sinaloense. Fue asesinado por varios disparos de armas de fuego AK-47, A-R15 y de 38-súper, armas de alto poder que le causaron una muerte instantánea, junto a su chofer, Raymundo Ballesteros y a su representante (su mejor amigo) Mario Mendoza Grajeda, donde también resultó herido su primo “Tano” Elizalde.

Amy Winehouse (británica; 14/9/1983 – 23/7/2011) fue Cantante de soul. Aun no se definió si murió de sobredosis o no.

Nicole Bogner (f. 6/1/2012), era una ex – vocalista de “Visions Of Atlantis”. Falleció después de luchar contra una grave enfermedad durante un largo período de tiempo.

Hillel Slovak (3/4/1962 – 25/5/1988), fue el guitarrista original y fundador de la banda de funk rock Red Hot Chili Peppers, con la que grabó los álbumes Freaky Styley (1985) y The Uplift Mofo Party Plan (1987). Murió el 25 de junio de 1988 debido a una sobredosis de heroína.

Maria Serrano – serrano era cantante de passion fruit. Murió, junto con sus compañeros, en un accidente aéreo el 24/11/1961

Wallace Yohn murió a la edad de 27 años en agosto 12,1974 en un accidente de avión junto con miembros de la banda Chase, Bill Chase, fundador y líder de su grupo.

Roger Lee Durham (14 de febrero 1946 – 27 de julio 1973), era un miembro del grupo de música popular, “Bloodstone”. Durham fue asesinado después de que cayó de un caballo.

Arlester “Dyke” Christian (13 de junio 1943 – 13 de marzo 1971), él era el cantante principal del grupo musical, “Dyke & Los Blazers. El grupo que se formó en 1964. Christian fue asesinado a tiros.

Malcolm Hale (17/5/1941 – 30/10/1968), era cantante de “Spanky y nuestra pandilla”, murió de intoxicación por monóxido debido a un calentador defectuoso

José Pablo González Maldonado, popularmente conocido como Cheíto González (21 de enero de 1935 – 10 de diciembre de 1962) fue un famoso cantante, compositor y guitarrista puertorriqueño, fue hallado muerto a consecuencia de una sobredosis en el interior de un automóvil estacionado muy cerca del centro nocturno donde acababa de realizar su última actuación, en Chicago, Illinois.