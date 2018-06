El concejal Díaz afirma que la viceintendente Etienot lo amenazó para que renuncie a la vicepresidencia, anticipándole represalias

Connect on Linked in

“He charlado claramente con Etienot para saber cómo se ubica en esta situación, pero su manifestación fue clara: si no renuncio podría haber una operación de prensa o una situación en la cual me quieren involucrar por ser una autoridad votada por gente que hoy está procesada penalmente. Estoy condicionado, lo tengo que tomar como un apriete. Hoy tengo que preocuparme porque puede haber una operación que me perjudique, te pueden armar una causa”. Estas son algunas de las declaraciones mas fuertes que el concejal dio a Radio RD 99.1.

“Uno a veces participa en un espacio político legislativo y tiene que tomar decisiones y surgen presiones, extorsión o amenazas porque hay aprietes para que tomes una decisión, en el caso puntual de la elección de autoridades, vino de la viceintendenta”, sostuvo el edil visiblemente consternado

“No se puede negar el conocimiento de la realidad que tenían los involucrados estando en un espacio político viendo y manejando fondos, reuniones, personas, cada uno sabe quién le toca la puerta”.

“Hoy la situación en el HCD es compleja, todos los días hay allanamientos, policías, operaciones políticas, de prensa. Yo solo quiero participar como ciudadano en la política en un cargo para ayudar a los ciudadanos pero esto agobia y te ves apretado por una situación ajena”.

“Hoy estoy en el espacio de Sergio Massa buscando una política con otra clase de gente, pero esto que pasa nos desarticula, el destrato, que sesión tras sesión haya destratos del peronismo, de otra línea política. Después se disculpa la viceintendenta pero tiene malos tratos”.

“Cada situación que no emerge dentro de lo que pretende alguien dentro de la política lleva a un ajuste, yo lo sufrí a principios de este año cuando no acepté determinada candidatura a vicepresidente primero ni segundo, no lo hice por una cuestión de conveniencia porque yo era competidor pero sufrí represalias, no me afectó porque la política no la hago por el bolsillo sino por motivación”.

“No sé si ella quiere asumir la intendencia. Si ella asumiera yo tendría que ser viceintendente, pero asumo que no quiere que yo sea, ella quiere manejarse con su gente”.

“Me toma como que no respondo a ella, yo respondo a la gente y al Frente Renovador, que es el lugar político que me puso donde estoy. Puedo ser consecuente y votar algunas normas pero no soy un levanta manos acompañando”.

“Nosotros presentamos 80 proyectos de ordenanza y hay dos concejales del FpV que entre los dos no suman 40 proyectos”.

“El mismo sector político que gobierna divide las aguas”.

“Se encubre bajo una operación política, un acierto por un error, como fue mi elección para vicepresidente segundo del HCD. Si tuvieran que cubrirse cargos uno no va a ser intendente eternamente, sería por un tiempo. Capaz que no pasa nada y sigue todo para adelante, uno no termina de estabilizarse en lo que demostró que vino a hacer y que la gente que está dentro del poder está queriendo hacer, a mí por las buenas me convencés, pero por las malas no y fueron por las buenas”.

“No quiero hablar de un complot, porque hay una situación judicial que está resolviendo un juez y una cuestión política que resuelven los funcionarios y la sociedad determina a través de su voto si hiciste bien o mal las cosas, si sos narco o corrupto”.

“Me siento perjudicado, hace dos años y medio soy concejal y trabajo legislativamente y me encuentro apretado por una circunstancia que me preocupa, dejé de ocuparme para preocuparme, no vengo de este ámbito, no estoy acostumbrado a que las cosas se susciten así”.

“Es raro lo que está pasando. Hay un concejal que está preso, otro que fue llamado a indagatoria, uno supone que la rueda de convocatoria a testigos tiene que ser mucho más amplia”.

“La discursiva del intendente es aceptable, nadie puede declarar en su contra”.

“Con todo este lío el Pro desaparece en Paraná y hay que preguntarse quién va a gobernar la ciudad”.

“Hay que convocar a la viceintendenta, funcionarios, gente del PRO porque ellos lo fueron a buscar a Varisco para que sea candidato, hicieron un arreglo político. Los candidatos se arreglan en cada ciudad, eso no podemos esquivar, es una responsabilidad”

“La culpabilidad la determina el juez pero la responsabilidad es de todos, si en un grupo político hay gente del narcotráfico, es responsabilidad de quien lo lidera”.

“Si yo tengo en un grupo político a gente que es narcotraficante o que tiene causas penales, tengo que asumir ese riesgo”.

“Nosotros trabajamos en lo político porque realmente lo sentimos. Eso demuestra que no podemos depender de una viceintendenta, ni del Pro, ni de Cambiemos, ni del peronismo. Nosotros en la ciudad somos del Frente Renovador e impulsamos a Sergio Massa, estuve el otro día con él y le mostré que seguimos siendo del FR, acá hubo gente que lo traicionó y lo usó y nosotros seguimos poniendo su nombre, pero acá el tema es atacar para destruir”.

“Uno que está tranquilo porque sabe que hizo las cosas bien, no me metí en ningún medio del submundo pero hoy tengo que preocuparme porque puede haber una operación que me perjudique, te pueden armar una causa, yo tengo 47 años y no tuve trayectoria política sino de funcionario”.

“Hoy está todo desarticulado por un grave problema interno de cambiemos y nos meten en el medio y bajo un sistema de aprietes o de amenazas nos hacen tomar una postura. Yo puedo tomar mi postura personalmente”.

“Seguramente a partir de esta nota habrá gente incómoda pero no quiero molestar a nadie, solo pido que me dejen de trabajar porque hasta ahora lo he hecho bien, presentando proyecto, recibiendo y visitando gente, pongo resoluciones para cosas que el ejecutivo no soluciona”.

Radio RD 99.1