Docentes universitarios definirán en congreso un plan de lucha

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Arrancaron este miércoles las negociaciones que definirán la pauta salarial de este año para los profesores de la educación superior. Desde la Asociación Gremial de Docentes Universitarios de Entre Ríos (Agdu), la secretaria general Patricia Riobó dijo a AIM que prevén que será un prolongado proceso de discusión. Y también anticipó que un “plan de lucha nacional se va a definir en el congreso de Conadu que está previsto para el 15 de abril”, indicó.

“En principio tendremos que esperar hasta el 22 de abril, fecha fijada para la próxima reunión paritaria, ya que a este primer encuentro el Gobierno nacional no llevó ningún tipo de propuesta”, contó a esta Agencia la titular del gremio enrolado en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu). Fue luego de que hoy se conociera que el Gobierno nacional no llevara ninguna propuesta para el inicio de la discusión por el salario de 2019. “Esperamos que la negociación no se dilate y haya pronto una oferta concreta y adecuada a la situación”, remarcó Riobó.

Por otro lado, la dirigente gremial apuntó que como prioritario siguen sosteniendo “que es necesario que la oferta salarial contenga montos que sean remunerativos y bonificables. Entendemos también que el blanqueo de las subas debe ser inmediato y solicitamos una recomposición urgente del nomenclador. Todos estos puntos son tendientes a jerarquizar el salario docente a través de la eliminación de las sumas en negro. Una vez que tengamos en nuestras manos una propuesta, evaluaremos cuáles son los mecanismos más adecuados para analizarla y debatirla junto con los afiliados. Seguramente esta instancia contemplará varias vías de consulta, entre ellas reuniones y encuestas”, adelantó.

Mesa

La mesa que se desarrolló hoy en Buenos Aires los representantes de Conadu reclamaron la recuperación del poder adquisitivo perdido en años anteriores y la incorporación al básico de las sumas informales que quedaron pendientes del acuerdo 2018. Además propusieron trabajar en un mecanismo paritario que no permita perder poder adquisitivo frente a la inflación, y continuar con el programa de asignación de fondos para erradicar el trabajo ad honorem y los contratos en las universidades públicas.

El próximo encuentro se fijó para el lunes 22 de abril, a las 15, fecha en la cual el congreso ya habría definido medidas de no tener novedades.

Por su parte, la Conadu Histórica, la otra confederación de docentes, indicó que la patronal solo “se limitó a ‘escuchar’ los ya conocidos reclamos de la docencia universitaria”. En este sentido afirmaron que presentaron su pliego de reivindicaciones que consiste en “aumento salarial del 20 por ciento para compensar el desfasaje con la inflación existente a la fecha, el pase al básico de todas las sumas fijas y en negro y un piso de 35 por ciento de aumento para 2019 con cláusula gatillo, salarios para las y los docentes ad honorem, plena vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo y aumento de presupuesto para las Universidades públicas”.