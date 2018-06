El Congreso de Oriente en ConcepciÃ³n del Uruguay

Print This Post

El Congreso de Oriente, Congreso Oriental o Congreso de los Pueblos Libres, fue una asamblea de diputados celebrada en la villa de Concepción del Uruguay hace 203 años, entonces conocida como villa del Arroyo de la China, que era la capital de la provincia de Entre Ríos.

José Artigas presidió un congreso de diputados de las provincias sujetas a su protectorado dentro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, grupo conocido como Liga Federal de los Pueblos Libres.

Debido a que la Asamblea del Año XIII no cumplió en Buenos Aires con su finalidad de proclamar la independencia, el congreso de Oriente fue el primero independentista en las provincias del ex Virreinato del Río de la Plata. Sus actas se han perdido, pero por cartas posteriores de Artigas se considera posible que entre sus resoluciones haya estado la declaración de la independencia no solo de España sino “de todo poder extranjero”.

Las Provincias Unidas del Río de la Plata eran independientes según el sistema republicano y federal, pero esta declaración no pudo incluir a todas las provincias del ex virreinato, si bien al congreso de Oriente (o Protocongreso de la Independencia Argentina) se sumaron varias provincias que poseían territorios en la cuenca del Plata y en su extensísima zona de influencia (el Cono Sur al este de los Andes), a cuyas provincias con mucha lógica se intentaba incluir en una gran federación o, en una etapa previa, en una confederación.

El congreso fue convocado originalmente por Artigas en Mercedes, actual Uruguay, junto a otro en Concepción del Uruguay o arroyo de la China para la Mesopotamia. Solicitó luego diputados de Santa Fe y Córdoba para una reunión en Paysandú con representantes de Buenos Aires. Ante el fracaso de esa reunión, los convocó a todos a reunirse en Concepción del Uruguay

Hace algunos años, un grupo de uruguayenses generó la iniciativa de llamar “Congreso de Oriente” a una calle de Concepción del Uruguay, en homenaje al realizado en esta ciudad el 29 de junio de 1815 convocado por Artigas

Los impulsores admitieron que la mayoría de los uruguayenses no conoce mucho de este aspecto de la historia, que tuvo lugar en su ciudad y fue determinante durante casi una década, indica la publicación local “El periódico federal”.

Los fundamentos de la iniciativa recordaban que el 29 de junio de 1815, en pleno proceso emancipador de los territorios que luego se convertirían en las actuales naciones sudamericanas, los pueblos libres de esta parte del mundo, convocados por su protector, José Gervasio Artigas, se reunieron en Concepción del Uruguay para declarar la independencia de España y toda otra dominación extranjera.

A dicho encuentro, conocido con el nombre de Congreso de Oriente, asistieron diputados en representación de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba y la Banda Oriental. Ninguna de ellas, excepto Córdoba, envió representantes al Congreso organizado por Buenos Aires un año más tarde en la ciudad de Tucumán.

En Concepción del Uruguay hay dos calles, 9 de Julio y Congreso del Tucumán, que recuerdan la declaración de la independencia, pero ninguna al congreso de Oriente, sesionó en la ciudad y del que Entre Ríos, a diferencia de Tucumán, participó en primera línea.

Se trataba de sumar voluntades para que el Congreso de los Pueblos Libres tenga su homenaje antes de 2015, precisamente en la ciudad que lo cobijó hace 203 años.