El Cordobazo “fue un hecho en el que se unieron obreros y estudiantes pocas veces visto”, afirmó Busti

El ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, rememoró el Cordobazo en el que participó a sus 21 años. “Es lindo y doloroso recordar, porque hay muchos que ya no están”, dijo a AIM el dirigente peronista, quien afirmó que las jornadas fueron “un hecho en el que se unieron obreros y estudiantes pocas veces vistos”, en la historia de la república.

Medio siglo pasó del Cordobazo, históricas jornadas que fueron la punta de lanza de una serie de pobladas populares que debilitaron la dictadura autoproclamada Revolución argentina y abrieron las puertas a las elecciones de 1973.

“Tenía 21 años. Había, prácticamente, llegado a Córdoba. Rápidamente me incorporé, participé y me siento orgulloso de haber estado en el Cordobazo y en el Víborazo (el año siguiente)”, dijo el dirigente justicialista a esta Agencia, quien militaba en el Integralismo, presidida en ese entonces por Blas García.

Los días anteriores al Cordobazo el Integralismo realizaba un encuentro sobre caudillos federales con (Rodolfo) Ortega Peña, quien fue asesinado por la Triple A; Eduardo Duhalde (ex secretario de Derechos Humanos de la Nación en el gobierno de Néstor Kirchner); y José María Rosa (historiador que marcó el rumbo del revisionismo histórico en Argentina). En ese marco, el 28 se hicieron en las Facultades asambleas. En la Facultad de Derecho -que era en la que cursaba Busti- habló por el Integralismo Ruíz Rubio (quien hoy es miembro del STJ de Córdoba), Pancho Delgado (Partido Comunista) y Ernesto caimán Aracena (Franja Morada). “Esa noche se decidió acompañar la columna de trabajadores y obreros que venían de la Renault, reclamando el sábado inglés y las quitas zonales, que eran el objetivo gremial pero, también, había un objetivo político contra la dictadura militar que estaba en ese momento”, apuntó el ex gobernador entrerriano.

“El 29 nos juntamos en un barcito -Monserrat-, que estaba frente a la facultad de Derecho, donde tuvimos que convencer a José María Rosas (que era un hombre grande) que no fuera porque no sabíamos qué iba a pasar. Nos fuimos a Vélez Sarsfield a esperar la columna y cada vez éramos más. Apareció la columna -de trabajadores- y pasó lo que pasó”, rememoró.

Los pilares del cordobazo fueron Agustín Tosco (Luz y fuerza), Elpirio Torres (Smata) y el ‘negro’ Atilio López (UTA), quien luego fue vicegobernador depuesto por en Navarrazo y asesinado por la Triple A”.

“Estábamos todos juntos. Realmente fue un hecho en el que se hizo una unión entre obreros y estudiantes pocas veces vistos y fue un detonante que después se replicó en todo el país”, aseguró y subrayó que no había, en la calle, diferencias: “Nosotros nos juntábamos todos en función de la lucha contra la dictadura militar”.

En ese sentido, resaltó la importancia histórica de las jornadas, ya que “Córdoba fue el punto inicial de lo que después pasó en Rosario, Corrientes y otras partes del país. Ahí comenzó la caída de la dictadura y, además, los peronistas (nosotros ya nos habíamos definido por el peronismo) teníamos la consigna del retorno del General (Juan Domingo) Perón y la vuelta de la democracia”.

Después, el grupo se dividió. “Algunos pensaban que era mejor la lucha armada y, otros, pensábamos que era mejor el retorno del General a la patria y la lucha por la democracia”. Pero nada fue sencillo de ahí en adelante: “Algunos desaparecieron por el simple hecho de ser militantes peronistas como el negro Brizuela, quien era compañero mío en la facultad de Derecho. A él lo secuestraron a fines del ’75. Estaba haciendo la ‘colimba’, prácticamente Córdoba estaba tomada por (Luciano Benjamín) Menendéz y todos comenzábamos a disparar para todos lados (algunos a Entre Ríos, otros a otras provincias o se exiliaron, mientras que otros no pudieron salir). El negro estaba haciendo la colimba y cuando salió en prórroga (porque tenía hijos) lo estaba esperando la patota y desapareció y hay testimonios que estuvo en La Perla”.

Busti también recordó a Agustín Tosco, “quien no era peronista, era de la izquierda, pero era muy respetado. A él lo buscaron para fugarse de Trelew (algunos se fugaron y otros fueron fusilados) y él se quedó en la celda porque no creía en el foquismo. También, el negro Atilio López, fusilado por Tripe A”.

A pesar de la oscuridad de aquellos años, “hubo momentos muy lindos porque había una dirigencia sindical excepcional (Tosco, López y Torres) y también hubo una dirigencia estudiantil. Había mucho debate, se discutía mucho. A cada acción se le ponía un fuerte contenido teórico e ideológico. Había debates profundos en las asambleas en las Facultades pero, también, había un gran respeto entre todas las fuerzas políticas y eso se perdió hoy producto de las necesidades económicas y de la crisis, ya que hoy se vive la inmediatez de la gente”.

Construir la unidad

No se puede comparar el escenario en el que se desplegó el cordobazo con lo que ocurre actualmente.

“Es otra situación. En esa época no había democracia; prácticamente, éramos una generación que no habíamos vivido en democracia”, por eso no se puede hacer un paralelismo, dijo el ex mandatario. Sin embargo, apuntó que “hoy gobierna la derecha de (Mauricio) Macri, que destruyó la economía nacional y los bolsillos de la gente, pero hay democracia. Más allá de la movilización, que es acertada y comparto, considero que el camino es el institucional, de la democracia, donde se debe juntar todo el movimiento nacional y popular, no solamente el peronismo, para derrotar a Macri en las elecciones”, afirmó.