El cruce de Antonio Gasalla con Verónica Llinás: “Sacate el trapito verde, sos una mujer igual”

El capocómico y la actriz compartieron un programa de radio y a pesar de la buena relación que tienen como ex compañeros, no comparten la misma ideología con respecto a la legalización del aborto.

Antonio Gasalla y Verónica Llinás protagonizaron un cruce este jueves en medio de una charla cordial en la cual se estaban saludando y contando cuánto admiraba uno al otro. El capocómico estaba invitado al programa de conduce Ángel De Brito en CNN Radio Argentina y lo sorprendieron con el llamado de la actriz, con quien trabajó y con quien tiene una excelente relación.

“Siempre lo dije. Para mí fue una inspiración y una oportunidad, un aprender muchísimo”, halagó ella sobre su colega, que intervino con un reclamo que marcó la diferencia que tienen sobre su opinión acerca de la legalización del aborto.

“Yo te quiero decir que te saques el trapito verde. Vos sos una mujer igual, no necesitás…”, aseguró Gasalla a Llinás, que se ha manifestado públicamente a favor de la interrupción legal del embarazo.

La actriz lanzó una risa con cierta incomodidad y respondió: “No te voy a dar bola, pero te quiero igual”. Sin embargo, el actor siguió con su postura destacando la experiencia amorosa personal de Verónica Llinás. “No me des bola, tampoco te digo eso, pero vos has tenido un marido maravilloso, viajaste por el mundo. No sé dónde tenés la mujer golpeada vos”, dijo el capocómico.

Rápidamente, la actriz aclaró que el uso del pañuelo verde es en referencia al aborto legal y no con respecto a la violencia de género. “No me vas a negar que el día que se juntaron como 80 eran todas mujeres súper realizadas desde que tenían 20 años”, cuestionó Gasalla.

“Sí, pero yo creo que eso no tiene nada que ver”, intentó continuar con su idea Llinás, pero su colega la interrumpió: “No voy a discutir. Ya te lo dije. Chau, como sé que me vas a decir lo mismo que me decís hace 20 años”.

Entonces, Llinás tomó la palabra nuevamente y finalizó su pensamiento: “Para no confundir: el trapo verde es por la legalización del aborto, que no tiene nada que ver con la realización o no realización de las personas”.

Sin la intervención de Ángel De Brito, Pía Shaw -conductora del ciclo- intervino y cambió del tema al hablar de la comedia teatral que la actriz encabeza junto a Darío Barassi. Sobre el final de la comunicación telefónica de Llinás, el periodista explicó que el objetivo del cruce radial no era generar un conflicto y ambos actores coincidieron en que a pesar de sus diferencias, tienen una excelente relación.

“Él hace años que me dice cosas así. Yo me río, lo quiero, le doy bola, no le doy bola. Y vivimos queriéndonos a pesar de todo”, concluyó Verónica Llinás.

Infobae.-