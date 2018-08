El día de la lucha de las mujeres

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

En conmemoración de la masiva marcha que tuvo lugar este miércoles a favor de la ley de aborto, cuando la iniciativa se trataba en el Senado, la diputada radical, Lorena Matzen, presentó un proyecto que declara el 8 de agosto como el “día nacional de la Lucha por los Derechos Humanos de las Mujeres”, supo AIM.

La legisladora argumentó en el texto –al que tuvo acceso AIM- que “miles de mujeres, jóvenes y niñas se unieron frente al Congreso de la Nación para reclamar por la ampliación de derechos” en el marco del tratamiento de la ley de aborto en el Senado.

“Es un homenaje a esas miles de mujeres que con sus pañuelos esperaron bajo la lluvia y el frío intenso durante horas para ver si era posible que sus derechos humanos se ampliaran en el sistema jurídico argentino”, manifestó la diputada.

Asimismo, advirtió que “debe quedar en nuestra memoria. No debemos olvidar, esto es para que no haya ni una muerte más en manos de la injusticia y la clandestinidad. El 8 no será un día más en la historia de nuestro país, será una fecha ícono en la memoria de todas nosotras. El año que viene será la octava vez que se presente el proyecto, y estoy segura que será la presentación definitiva. Será Ley”.

Por último, Matzen remarcó: “Vivimos intensos meses de debate. Desde el primer día defendimos la vida y el derecho a elegir. Hablamos de libertad y salud. Más allá del resultado somos distintas. Este es sólo un comienzo de algo más grande. Es en un cambio de época, un cambio generacional, que se manifestó en las calles y que todos debemos escuchar con mayor detenimiento. El 8 de agosto es un día que será recordado por todas”.