El Día de la Madre vuelven las lluvias

El sol que prevaleció durante toda la jornada esperanzó a muchos a realizar planes para el fin de semana, pero los pronósticos no son halagüeños, ya que para el domingo se prevé volverán las precipitaciones con tormentas aisladas, de acuerdo a información a la que accedió AIM.

Las temperaturas acordes a la estación se mantuvieron estables este viernes y las mismas se proyectan para este sábado, según el informe emitido por el Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial al que accedió esta Agencia. Si bien para la mañana se prevé que estará relativamente fresco y parcialmente nublado, la temperatura mínima estará en leve ascenso y máxima en leve descenso, con vientos rotando gradualmente a débiles del E y parcial a altamente nuboso por la tarde. Las marcas más bajas estarán entre los 12º y 14°, con térmicas de 11º a 13° C. La máximas, en tanto se ubicarán en entre 22º y 24°, un una sensación térmica de 21º a 23° C, siendo las mayores en el centro – Oeste y Noroeste entrerriano.

Con paraguas

El pronóstico para el domingo entonces anuncia inestabilidad con alta nubosidad, inestable y con probables lluvias y algunas tormentas aisladas por la mañana en el centro y Oeste provincial. En la tarde “es probable que inestabilidad se extienda a casi toda la provincia con temporaria rotación de vientos a débiles del SE y probabilidad de lluvias dispersas y algunas tormentas aisladas. Durante la noche mejorando sobre el Centro y Norte de la provincia, con disminución nubosa parcial, pero inestable aisladamente sobre el Sur de la misma”. Y se reitera el panorama de “probables lluvias dispersas y débiles”.

Las temperaturas para el Día de la Madre será “la mínima en leve ascenso o en ascenso y máxima en descenso”. Así, en lo más bajo podrá registrase entre 14º y 16° C. con sensación térmica de 13º a 15° C y las máxima pronosticada entre 17º y 19° C, con térmicas de 16º a 18° C.