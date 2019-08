El documental entrerriano “Soy Río” llega a las escuelas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Por iniciativa del Foro Ambiental Gualeguay, comenzó a compartirse con estudiantes de escuelas primarias el audiovisual que acompaña la recorrida de tres amigos por el río Gualeguay, siguiendo el mismo trayecto que hicieron sus padres. El film sirve para introducirse en la maravillosa fauna y flora del paisaje costero. “Porque no se puede amar lo que no se conoce”, dio a AIM Ramón Velázquez, integrante de la entidad ambiental.

El proyecto de llevar el documental “Soy Río” en los colegios fue declarado de interés por el Consejo General de Educación (CGE), y surgió a partir de charlas entabladas con Sebastián Ingrassia, productor y director del audiovisual, contó a esta Agencia Velázquez, que explicó así que “desde el Foro Ambiental Gualeguay le propusimos traer las propuestas a algunas escuelas del departamento. Por razones de tiempo se va a dar en dos escuelas: La Escuela Nº 76 ‘Soldado Gómez’ y la Nº 3 ‘Marcos Sastre’. En estas escuelas se presentará el audiovisual, y luego se darán imágenes de la flora y fauna de Entre Ríos. La actividad está dirigida para alumnos de 4º, 5º, y 6º de primaria”.

El documental Soy Río fue financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el apoyo del Gobierno de Entre Ríos. Junto con Ingrassia participaron Lico Hausch (cámaras y edición), Martín Carreño (sonido) y Jorge Schultheis, Leo Mussi y Alexis Mogni (logística). Del proyecto participaron referentes culturales de cada una de las ciudades unidas por el río: Federal, Villaguay, Rosario del Tala, Urdinarrain, Larroque, Gualeguay y Puerto Ruíz.

En la actividad para las escuela también participará el cantautor gualeyo Juan Martín Caraballo cuyo repertorio está basado en temáticas inspiradas en el Litoral y el río Gualeguay. “Con estas propuestas tratamos de transmitir y apoyar como Foro iniciativas interesantes para difundir de lo que tenemos y no nos damos cuenta. Porque no se puede amar lo que no se conoce, por eso el audiovisual trata de eso, de la magnitud y belleza del río Gualeguay”, finalizó Velázquez.