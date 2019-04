El estremecedor relato de la joven que denunciÃ³ haber sido violada por 10 hombres

Connect on Linked in

La joven de 17 años que denunció que haber sido violada por 10 hombres en una “previa” en una casa de Florencio Varela contó más detalles de la noche en que fue agredida sexualmente de manera brutal.

La víctima, cuya identidad no fue revelada por ser menor de edad, hizo ese mismo día la denuncia y contó lo que había pasado a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram. Allí sostuvo que 10 chicos del barrio con los que estaba reunida junto a sus amigas la atacaron sexualmente y la violaron por turnos.

La menor hizo rápidamente la denuncia en la comisaría 1° de Florencio Varela, fue sometida a distintas pericias y brindó nombres y apellidos de los hombres que la atacaron esa noche.

La causa quedó en manos de la UFI N 8 de Florencio Varela, a cargo de Dario Santiago Previsionato, a través de la cual nueve jóvenes fueron detenidos e imputados por “abuso sexual con acceso carnal”. Entre ellos, un menor de 14 años, que fue liberado y quedó en manos del Fuero de Responsabilidad Juvenil Penal. Hay un imputado más, de 21 años, que está prófugo y con pedido de captura internacional y, según sospechan en el entorno de la víctima, se habría ido del barrio con destino a Tucumán.

La joven indicó que de a poco recuerda algunos detalles de lo que ocurrió ese día y cree que la amiga con la que fue a la “previa” la entregó. Su testimonio será también clave para la causa. “Ella me dijo que la acompañe y llegamos hasta una esquina donde había chicos que conocía y nos quedamos un rato ahí. Después vino un chico que yo conozco, que estaba con su prima y me dijo si quería ir ahí porque enfrente de su casa estaban escuchando música”, contó en diálogo con TN durante la manifestación frente a la fiscalía que se realizó este martes por la tarde.

“Los tenía de vista, eran como siete personas. Como estaba esta chica y mi amiga nos quedamos ahí. Después aparecieron otras dos personas más, que yo también conocía, con otra chica. Mi amiga estaba en una habitación, no sé cuál, se ve que se había ido con un chico”, continuó. Se quedaron en la cocina, contó, tomando alcohol y estaba “todo tranquilo” hasta que uno de ellos le dijo que entrara en una habitación: “Yo entré porque pensé que estaba mi amiga”.

“Cuando entré había un chico y me empieza a sacar la ropa. Yo corro y le digo que no pero cuando quiero correr empiezan a entrar todos, me ponen en la cama y me agarran entre todos”, relató. “Me pusieron en la cama y mi cuerpo se empezó a poner duro porque creo que le pusieron pastillas al alcohol. Yo estaba consciente pero dura, no me podía mover”.

En ese momento, contó que el grupo la sujetó y la atacó por un tiempo que ella no recuerda: “Pasó un rato largo, yo me largué a llorar. Se decían entre ellos ‘es tu turno’, después venía más gente y decían ‘ponela de esta forma’. No les importaba que yo lloraba, no les importaba nada. Yo quería reaccionar pero no podía”.

Lo que pasó después le es difuso. Pero sí recuerda que en un punto su amiga entró a la habitación y la vio desnuda, llorando y agarrándose la cabeza. “Me mira y no hace nada. Me quiere decir algo y no hace nada. Se ríe y se va. Todos dicen que me entregó porque si vos ves a tu amiga tirada en la cama, llorando y rodeada de hombres, ¿qué vas a hacer? La vas a sacar de ahí”, señaló.

Después cree que se desmayó. “Cuando vuelvo a la normalidad ya no había más chicos, estaba solo el dueño de la casa. Estaba todo el piso mojado, como con agua, no sé qué hicieron”, contó.

“El dueño de la casa me dice ‘andá a bañarte’. Me mojo, me miro al espejo, me empiezo a dar cuenta y empecé a gritar ‘no’, como loca. Él se quedó ahí, se acostó. Me preguntó mi nombre, vi que estaba el portón abierto y me fui”, dijo. “Estos chicos estaban en la esquina burlándose, riéndose y yo estaba gritando como loca en la calle”.

En la calle, dijo, varios vecinos y testigos la vieron llorando y caerse. Pero mientras caminaba por el barrio la vio su ex pareja, que salía de su casa a trabajar. “Bajó y me dijo ‘¿qué te pasa?’. Yo estaba llorando como loca y le dije ‘me violaron, me violaron’. Ahí le conté quiénes fueron, todo. Nos sentamos en la esquina y me dijeron que haga la denuncia. En un momento no quería pero la hice igual”, agregó.

Entre los datos más relevantes está el de que el reconocimiento médico legal avaló la versión de la joven. “El mismo día fui, me sacaron semen, me encontraron un moretón en el pecho. Tengo pruebas para decir que ellos sí me violaron. Por suerte pude hacer todo el mismo día. Me revisaron todo el cuerpo, como tiene que ser, y declaré. Se quedaron con mi ropa interior, todo”, detalló.

La joven, que no tiene padres y vive con su tía y su beba que tuvo a los 15 años fruto de una violación de su padrastro, es asistida principalmente por su hermano de 21, que la acompañó en la manifestación, donde la joven pidió también tener un abogado, que hasta el momento no tiene.

“Quiero se haga justicia y que se encuentre a este que está prófugo”, señaló. Y agregó: “Hay mujeres que no hablaron y tienen miedo de hablar que me contaron a mí que también fueron violadas por alguno de estos chicos que me violaron a mí”.

Infobae.-