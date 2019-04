El fiscal Bidone pidiÃ³ declarar como “arrepentido” en el caso D’Alessio

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El suspendido fiscal de Mercedes solicitó aportar información sobre el caso del falso abogado y las presuntas maniobras de espionaje ilegal que involucra a funcionarios judiciales, periodistas de renombre y espías inorgánicos.

El suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, involucrado en el caso de Marcelo D’Alessio por presunto espionaje ilegal, solicitó formalmente al fiscal de Dolores Juan Pablo Curi declarar bajo la figura de “arrepentido”. El funcionario judicial busca aportar información en la causa que tiene como protagonista al falso abogado, acusado de extorsionar al empresario Pedro Etchebest en nombre del fiscal Carlos Stornelli, y con asistencia del periodista Daniel Santoro, de Clarín.

Bidone, que investigó el famoso Triple Crimen de General Rodríguez, fue uno de los primeros en acercarse al juzgado para expresar que fue “engañado” por el espía y falso abogado, luego de que se conociera el caso y se iniciara la investigación. Ante la fiscal federal Alejandra Mángano, Bidone dijo que Barreiro le presentó a D’Alessio y también a C.A., un espía en funciones denunciado por la AFI por relacionarse con el fiscal sin haber sido autorizado, según consignó el canal TN. El fiscal suspendido negó haber cometido delitos en complicidad con D’Alessio y aseguró que estaba convencido de que era un agente de inteligencia que colaboraba con la investigación del Triple Crimen.

“Yo siempre creí que Marcelo D’Alessio era un agente de inteligencia que colaboraba, honestamente, con la Fiscalía de Mercedes a mi cargo. Fui víctima de un engaño”, había manifestado el fiscal mediante un escrito. En ese sentido, Bidone dijo no tener dudas de que el supuesto especialista en narcotráfico está ligado a los servicios de inteligencia. “Que Marcelo D’Alessio es una persona ligada a la inteligencia, no tengo dudas, por la calidad y cantidad de información sensible que manejaba, y por las relaciones que mantenía”, señaló. De acuerdo a la investigación, el fiscal del Triple Crimen le brindó a D’Alessio datos personales sobre el empresario agropecuario y del exdespachante aduanero Gabriel Traficante, denunciante del falso abogado en Comodoro Py. A partir de esa declaración, el fiscal fue citado a indagatoria por el juez federal Luis Rodríguez por la denuncia por extorsión que hizo el exdespachante contra el falso abogado y a su vez, el magistrado de Dolores Alejo Ramos Padilla lo citó por la investigación por extorsión y presunto espionaje.

En el marco de la causa, a mediados de marzo, trascendió un audio dado a conocer por el periodista Gustavo Sylvestre en el programa Minuto Uno, en el que aparecen mencionados Bidone, y el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco. En ese archivo, D’Alessio le relata a Etchebest su vínculo con Bidone, de quien dice que le debe dinero, y además menciona al número dos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Un fiscal federal de la Nación, Juan Bidone, el que condenó a los del Triple Crimen el de (Leopoldo) Bina; (Sebastián) Forza y (Damián) Ferrón, y después se encargó justo conmigo, que laburamos juntos con el tema de la efedrina. Un fiscal impecable de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, que es un fiscal federal provincial. Me hice muy amigo después del 2008 y empezamos a hacer cosas juntos, le he cargado trabajo que quiere decir que le doy una investigación armada para que él se luzca, tenemos buena relación, vino a tomar algo a casa, él toma mate y yo no, pero tomé un café con él”, sostiene D’Alessio en el audio.

Fuente: Perfil