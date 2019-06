El flautista de Hamelin

Print This Post

El 26 de junio de 1284 en Alemania sucedieron los hechos de la leyenda del flautista de Hamelín, en que 130 niños fueron raptados o reclutados.

El cuento se basa en los hechos acaecidos en la ciudad de Hamelín, que en 1284 sufría una infestación de ratas y un flautista que estaba de paso en la ciudad, se ofreció a librarlos de ellas a cambio de una recompensa.

Tocó la flauta y las ratas lo siguieron hasta el río donde se ahogaron. Volvió a Hamelín a cobrar lo prometido, pero los ciudadanos se negaron a pagar. El día 26 de junio de ese mismo año, el flautista volvió a la ciudad, tocó la flauta y 130 niños y niñas lo siguieron hacía las colinas que rodeaban la ciudad. Nunca más se supo de ellos.

Unas versiones dicen que se ahogaron como las ratas, otras que entraron en una cueva que llevaba al infierno y las más suaves, que el flautista cobró el dinero y devolvió a los niños. Únicamente quedaron en el pueblo 3 infantes: un niño cojo, que no pudo seguir la comitiva, un niño sordo que no siguió al grupo porque no oyó la música y un niño ciego que se perdió en el bosque.

Que este cuento se basa en hechos reales lo certifica la existencia en el año 1300 de una vidriera en la iglesia de Hamelín que explicaba lo sucedido. Aunque esta vidriera fue destruida a finales del siglo XV, han llegado hasta nosotros varios escritos que explican cómo era.

También existe una descripción de lo ocurrido, que puede verse en Hamelín, y que data del año 1601. Se basa al parecer en un escrito de 1384, cuyo autor oyó explicar la historia a su abuela -testigo de los acontecimientos- cuando era niño, y relata escuetamente los hechos.

La principal diferencia del cuento con la historia real, es que las ratas no se añadieron a la narración hasta mediados del siglo XVI. Pero la base, la desaparición de los niños y niñas, parece que fue auténtica. ¿Qué les ocurrió a los niños de Hamelín? Existen tres teorías principales: