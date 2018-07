El fracking no es ajeno

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Por ahora, hay cuestiones que merecen atención preferente; en Entre Ríos el fracking, una técnica devastadora que deja zonas arrasadas, totalmente inservibles, prohibida o a punto de ser prohibida donde ha pasado pero que el gobierno meterá por la ventana porque ya no puede meterla por la puerta.

En las provincias andinas y en la Patagonia la corrupción tiene cara de megaminería; el relato oficial es progresista y popular, pero no consiente en cuestionar a las empresas multinacioneles que se llevan los tesoros del subsuelo, y ahora amenazan con romperlo y rajarlo para dejar el desierto. Y no consienten porque tienen comunidad de intereses con ellas. De la misma manera, para no perturbar los ingresos fiscales, permiten que la soja, convertida en monocultivo transgénico, se lleve la riqueza de nutrientes del suelo.

Si tuviéramos en cuenta en el balance económico los nutrientes que pierde el suelo con la soja que se exporta, los precios que deslumbran a los agricultores y que desataron la codicia de los pools de siembra, no alcanzarían para solventar las pérdidas.