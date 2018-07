Print This Post

Los días de frío intenso no se van de Paraná, y ante esta situación, diferentes ongs y grupos de amigos llevan adelante en la ciudad y el resto del país, campañas solidarias que tienen como fin ayudar a los más necesitados este invierno. Pero si acercarnos a colaborar se complica, una de las ideas que se puede llevar adelante es que al salir de casa, carguemos en el auto un abrigo, una manta o frazada, y entregar a alguien que lo necesite.

Ya empezaron los días fríos y si tu objetivo es brindar ayuda a gente que necesita, en las redes sociales se llevan adelante campañas para invitar a la gente a que cuando salga de casa, cargue en el auto un abrigo que no use, una manta o frazada, y en el camino, entregue su prenda a alguien que lo necesite. Quizás no es algo que se pueda hacer todos los días, pero lo poco que podemos dar ya puede abrigar una persona.

En otros puntos del país, también se instalan percheros sociales con el fin de que quien tenga un abrigo que le sobre lo deje en el lugar para que pueda ser retirado por quien lo necesite. Esta iniciativa se llevó adelante en Paraná y es una idea fácil que se puede replicar en distintos puntos de la ciudad.

Estas propuestas, se vienen multiplicando a través de las redes sociales y gracias al voluntarismo espontáneo y directo, registró AIM.

Todos en forma individual podemos ayudar a otros a superar estos días de bajas temperaturas con lo que tenemos en nuestra casa, y podemos hacerlo una vez, diez o cien. La idea es tener la opción de hacerlo convirtiéndonos en protagonistas de este gran eslabón mundial que se llama solidaridad.

También recordemos que en la capital provincial existen ongs, como Suma de Voluntades, ubicada en calle Libertad 272, que dan de comer a gente en situación de calle y que pide la donación de frazadas para entregarles. Ellos todas las semanas reparten bebidas y comidas calientes que hacen siempre.

También, la Cruz Roja filial Paraná comenzó este año con el programa Noches Cálidas, de acuerdo al cual se trata de llevar algo caliente y sobre todo alguna palabra de compañía a las personas en situación de calle o que lo necesiten. Todos los vecinos que quieran y puedan colaborar de alguna forma con esta esta actividad, pueden acercarse a la filial de la entidad de lunes a viernes de 8:30 a 15 (Andrés Pazos 301 – Paraná) e interiorizarse sobre que se puede hacer.