El gabinete municipal denunció “un hostigamiento permanente” a Varisco

Los funcionarios de primera línea de la municipalidad de Paraná aseguraron a AIM que hay una campaña de difamación “por parte del gobierno provincial, sectores de la justicia y algunos periodistas” al intendente de la capital, Sergio Varisco, porque se impondrá en las elecciones.

En una conferencia de prensa en el Palacio Municipal, las autoridades del principal distrito electoral de Entre Ríos salieron a defender al candidato más fuerte de la fuerza, ante lo que consideraron que es “un hostigamiento permanente que toma forma de operación y maniobras tendientes a desgastarlo electoralmente (a Varisco) en vista a las elecciones, para lo que resta en muy pocos días”, afirmó a esta Agencia el secretario General y de Derechos Humanos, Eduardo Solari.

“Todo indica que el intendente será reelecto y el próximo gobernador de la provincia será Atilio Benedetti y este contexto pone nervioso a algunos sectores del gobierno provincial, de la justicia y periodistas, quienes se suman a esta campaña de hostigamiento que sufre el intendente desde hace mucho tiempo y, en particular, en los últimos días”, dijo el funcionario, quien aclaró que no quieren victimizar a Varisco ni instalar la idea de persecución política.

En ese sentido, remarcó que quieren llegar a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) “en paz, con tranquilidad”, ya que su campaña “está a la vista”, por lo que no quieren “interferencias que intenten erosionar el voto hacia Cambiemos en Paraná ni en la provincia de Entre Ríos”.

Críticas a la Justicia y los medios

Para Solari que medios nacionales (como Clarín) publiquen causas “sin novedades en la justicia” y omitan el tratamiento de otras que involucrarían a precandidatos del Creer Entre Ríos “llama poderosamente la atención”. En ese marco, criticó el tratamiento que se le da a la causa que investiga el supuesto desvío de millones de pesos en contratos en el Parlamento entrerriano: “Hay cuestiones mucho más recientes y, todavía, sin terminar de aclararse como el tema de los contratos truchos en la Legislatura y, sin embargo, todavía no se avanzó y la justicia provincial no convocó al vicegobernador Adán Bahl, quien es el responsable del Senado y es precandidato a intendente por Creer Entre Ríos”.

“Bahl quiere ser el intendente de Paraná, una municipalidad importante y con complejidades muy grandes, y no pudo administrar en forma transparente y clara una estructura mucho más chica como es el Senado de la provincia”, remarcó el dirigente radical, quien fustigó que la precandidata a viceintendenta de la Lista N° 151, Andrea Zoff, actual secretaria coordinadora del Senado provincial, “firmó cheques con contratos que son investigados y esto no fue tocado por la justicia y no fue profundizado por algunos medios”.

En ese marco, apuntó que “llama la atención la escasa o nula predisposición de Clarín para poner en la superficie un tema que es de absoluta actualidad y sacar cuestiones que son del pasado. Esto se enarca en el acuerdo que hizo el gobierno de la provincia con el kirchnerismo provincial, que encabeza Sergio Urribarri, que hizo mermar apoyo electoral en los últimos días, es decir, está comprometido el triunfo provincial y, por eso, apelan al mayor elector que tienen Cambiemos en la provincia que es el intendente Sergio Varisco, quien obtiene contundentes triunfos”.