El Gobierno multÃ³ a Sadaic por “precios excesivos”

Connect on Linked in

Una investigación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Cndc) determinó que la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) cobró precios excesivos en los aranceles de derechos de autor que pagan hoteles y lugares que dan alojamiento y le impuso una multa por 42.732.771 pesos.

La decisión de la secretaría de Comercio de la Nación se da en el contexto de una revisión de las tarifas impositivas, ya que, según la información oficial, en la Argentina los hoteles pagan entre seis y nueve veces más que en los países de referencia. “Esta medida implica una mejora en la competitividad del sector turismo y posibilita la reducción de los aranceles por derechos de autores y compositores cobrados por la reproducción secundaria de contenidos de TV y música en los hoteles”, sostuvo el presidente de la Cndc, Esteban Greco.

El organismo le recomendó al Poder Ejecutivo reestructurar el régimen de fijación de los aranceles que puede exigir Sadaic a los hoteles “por todo concepto”, en base a los criterios de “razonabilidad, no discriminación, transparencia, equidad y alcance acotado”. Además, sugirió que se modernice el sistema de gestión de cobros para ampliar los usuarios y reducir los aranceles, “sin perjudicar en forma sustancial los ingresos”.

La Cndc hizo una comparación internacional de los aranceles que se pagan por la reproducción de obras musicales. En la Argentina se paga entre siete y nueve veces más que el promedio de los países de Latinoamérica. Comparado con España, algunos hoteles pagan 16 veces más.

Los aranceles que cobra Sadaic están basados en el canon por tener televisores en las habitaciones, más allá de si la habitación fue o no ocupada y efectivamente se hayan reproducido obras musicales. Las cifras son más altas para los lugares que tienen más habitaciones, además del desfasaje por acuerdos locales o estacionales.

Por ejemplo, los hoteles de Mar del Plata no pagaban el arancel todo el año por el supuesto de que no tienen plena ocupación fuera de temporada. Así, según su pertenencia o no a una región o asociación, a algunos hoteles Sadaic les cobraba sin tener en cuenta la ocupación y a otros establecimientos, no.

La Ley 17.648 creó a Sadaic como única entidad autorizada para percibir y distribuir los derechos del uso de obras musicales. Su decreto reglamentario data de 1969 y nunca fue actualizado.