El Gobierno realiza una baja transitoria del IVA de los alimentos

Ante lo que será un fuerte rebote de la inflación por la devaluación reciente, el Gobierno nacional anunció este jueves la eliminación hasta el 31 de diciembre del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para una serie de productos alimenticios de primera necesidad que conforman la canasta básica.

En la lista aparecen pan; leche en cualquier presentación; aceite de girasol, maíz y mezcla; azúcar; pasta secas; arroz; harinas de trigo; polenta; rebozador y pan rallado; yerbas; mate cocido y té; conservas de frutas, hortalizas y legumbres; yogurt; y huevos.

Algunos de estos productos venían pagando 10,5 de IVA y otros un 21 por ciento. El beneficio para los consumidores apunta a todas las marcas que tengan los productos antes mencionados. Y una vez en marcha habrá controles en los supermercados para supervisar el cumplimiento.

La información sobre los nuevos precios y valores que el consumidor encontrará en las góndolas se dará a conocer el viernes, dado que aún resta que el Gobierno termine de negociar con las cadenas comerciales.

“Daremos la información para que el consumidor pueda estar atento, para que esta medida no termine diluida en la rentabilidad de la cadena (de producción y comercialización), sino que impacte en los precios”, dijo el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

Pero aclaró: “No estamos diciendo con esto que los precios van a bajar. Lo que decimos es que el impacto que estamos observando por la devaluación –porque los precios estaban calzados con un dólar de 46/48 pesos-. Pensamos que con esta medida vamos a poder absorber el impacto de los aumentos que ya se venían dando”.

Al negociar con los proveedores, el objetivo oficial es que la baja de precios llegue el consumidor en todas las plataformas comerciales: despensas, minimercados, supermercados, hipermercados y comercios chinos.

Así lo anunciaron en una conferencia de prensa el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica; el secretario de Comercio Interior, Ignacio Werner; y Fernando Blanco Muiño, director nacional de Defensa del Consumidor.

“El objetivo es que esta medida pueda absorber parte del impacto del proceso devaluatorio que estamos observando esta semana”, dijo el ministro Sica y precisó que no es una eliminación, es una “baja transitoria” de la presión impositiva.

“Veníamos de varios meses de haber logrado estabilizar el tipo de cambio y de baja de inflación. El impacto de la elección del domingo generó un movimiento en el mercado, con impacto en el tipo de cambio, lo cual terminará afectando los precios”, dijo.

Y, ante la consulta, sostuvo que no se trata de una medida “electoralista ni demagógica” dado que “si no hubiese habido el impacto en el mercado cambio del resultado electoral esta medida no habría sido necesaria”.

Sica precisó que el impacto fiscal de la medida será de unos 10.000 millones de pesos, en un contexto de restricciones presupuestarias, por lo que habrá reasignaciones de partidas para poder afrontarlo.

La medida, coincidieron los funcionarios, es para aplacar el impacto que tendrá la inflación entre estos días y fin de año debido a lo que se prevé será un rebrote de precios debido al traspaso a las góndolas de la suba del dólar.

Esta iniciativa fue tomada por el Gobierno después ser derrotado en las elecciones primarias por el Frente de Todos, con una diferencia de votos que se torna muy difícil de descontar en los próximos setenta días.

La eliminación del IVA a la Canasta Básica es una propuesta que había hecho en 2017 y en junio pasado el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, quien hoy milita en las filas del Frente de Todos, espacio por el cual va camino a ser electo diputado nacional.

Massa había presentado un plan para morigerar el impacto de la inflación en los sectores más humildes, motivar el consumo y que la economía empiece por esa vía un camino de recuperación tras más de un año de recesión.

Propuso la eliminación del IVA a la canasta básica de alimentos. En ambas oportunidades el Gobierno rechazó la iniciativa. Y en julio el propio presidente Mauricio Macri lo cruzó con dureza al acusarlo de “oportunista” que proponía medidas “insostenibles”.

Ahora, con la derrota electoral en el bolsillo, el Gobierno salió a establecer la misma medida, que hace cuarenta días consideraba inviable. “Tomé una decisión excepcional que nunca se había tomado: eliminar el IVA hasta fin de año”, dijo Macri en un video.