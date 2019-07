Connect on Linked in

A 17 días del histórico “apagón” que dejó a casi todo el país a oscuras, el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, presentó un informe oficial sobre las causas en la comisión de Minería, Energía y Combustible del Senado, que encabeza el senador y gremialista petrolero Guillermo Pereyra.

El funcionario responsabilizó a la empresa Transener, encargada de la red de alta tensión. El origen fue un cortocircuito en la línea que sigue a Colonia Elía-Campana y aunque se trata de un hecho habitual (ocurren unos 60 por año) no funcionaron los sistemas de desconexión automática de generación (DAG). Pero también señaló a las generadoras de energía que se desconectaron prematuramente y apuntó contra las distribuidoras por un insuficiente alivio de los cortes.

“Tendría que haber funcionado la DAG”, dijo Lopetegui. ¿Por qué no los hizo? Por un error operativo de Transener, según relató, que no reprogramó la desconexión automática de generación (DAG), que se realiza a través de un sistema informático que manda señales a un generador para que reduzca la oferta, a pesar de que había habido cambios en esas líneas.

En los meses previos al apagón, Transener había sacado de servicio una de las dos líneas instaladas que van desde Colonia Elía (Salto Grande) a Campana porque debía mudar una torre (412), que finalmente terminó de ser mudada el pasado martes.

“Antes del apagón, en un lugar donde había dos líneas teníamos una y en un lugar donde se modificó la topología, pero eso no tendría que haber causado ningún problema”, detalló Lopetegui. “En la arquitectura de la red existe ahora un by pass que en la arquitectura original no existía era la manera de garantizar el sumintro”. El problema fue que no se reprogramó el DAG frente a los cambios por la nueva estructura.

Pero Lopetegui detalló que también hubo otra serie de errores lo que hizo que la falla no quedara aislada y se extienda al resto del país.

El documento fue elaborado por Lopetegui, Juan Garade, secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico; Juan Luchilo, subsecretario de Energía Eléctrica, y otros miembros de su equipo. Además, participaron Mario Cairella y Jorge Ruisoto, de Cammesa —la empresa del Estado que controla el mercado eléctrico mayorista— y técnicos de la Universidad de la Plata.

En un primer momento, Lopetegui iba a ir al Senado a responder sobre las licitaciones de explotación de hidrocarburos offshore en el mar del sur, cerca de Malvinas, en las que participó y resultó elegida la empresa británica Tullow Oil. Pero luego del 16 de junio, el apagón pasó a ser el tema central de la visita del funcionario a la Cámara Alta.