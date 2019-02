El gobierno se lanza de nuevo contra las pensiones por discapacidad

Print This Post

Una vez más, la administración macrista intentará recortar pensiones por discapacidad, una de los objetivos de la gestión de Cambiemos en estos más de tres años que lleva en el poder.

Según adelantó el diario Clarín, se publicará una resolución en el Boletín Oficial con el objetivo de exigir a los beneficiarios que vuelvan a demostrar que la pensión les corresponde.

En 2016 el gobierno reflotó una resolución del año 1997 que restringe significativamente el otorgamiento de estos derechos, y a partir de allí comenzó a arrebatarlos a miles de personas que venían cobrando regularmente.

Según aquella normativa dictada durante el gobierno de Menem, para poder cobrar este tipo de beneficios se debe “poseer una incapacidad laboral total y permanente del 76 por ciento, no estar amparado por un régimen previsional u otra prestación no contributiva; o no contar -el beneficiario o su grupo familiar- con ingresos o recursos”.

De acuerdo a lo que se detalla en la nota de Clarín, durante el primer año se convocará a unas 120 mil personas para actualizar datos con el fin de revalidar las pensiones.

Los beneficiarios por la pensión por invalidez en febrero cobraron 6.516,37 pesos y desde marzo recibirán la suma de 7.287,25.