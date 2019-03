El HCD sesiona el lunes, pero no trata el aumento del boleto

Print This Post

El parlamento municipal paranaense fue citado a la segunda sesión ordinaria del presente período legislativo para el lunes 25 de marzo, a las 9.30. La comisión que evalúa el pedido de reestructuración tarifaria del servicio de transporte público de pasajeros enviada por el Ejecutivo está convocada para el miércoles 20 de marzo, por lo cual el o los despachos que surgieran no llegarían con los tiempos para ingresar la semana que viene para su tratamiento. Y si no lo aprueba el Concejo, el intendente quedaría habilitado para sacar el cuadro de valores por decreto, confirmaron a AIM.

Entre los temas a tratar en el plenario del Honorable Concejo Deliberante de la semana que viene figura la designación de las autoridades del cuerpo: vicepresidente 1º y vicepresidente 2º; además de los presidentes de los distintos bloques parlamentarios. En tanto la Comisión de Servicios Públicos tenía plazo hasta este lunes 18 de marzo, para ingresar al temario de la sesión el despacho de mayoría respecto al proyectado aumento del boleto del transporte automotor urbano de pasajeros elevado por el intendente Sergio Varisco. Pero la reunión a tal efecto está pautada para el miércoles 20 a las 10, confirmó a esta Agencia un concejal que integra esta comisión. Además, se recordó que si el Concejo no llega a una decisión al respecto el 27 de marzo, el Ejecutivo queda facultado para aprobar el nuevo cuadro tarifario por decreto. En este sentido se recordó que la ordenanza Nº 9.462 que establece el Marco Regulatorio del Transporte Urbano establece que si en 20 días el HCD no se expide, el presidente municipal puede emitir una normativa al respecto.

La propuesta es que el boleto general a bordo pase de 14,85 pesos a 22,80 pesos, pero sobre este monto el Gobierno Municipal subsidiaría un monto de 2,80 pesos por el término de 180 días, que pasaría a pagarse a 20 pesos durante este lapso.

“Como la citada Comisión aún no se expidió sobre el tema y no estando prevista ninguna convocatoria formulada al efecto para el día de hoy, el referido proyecto de ordenanza no podrá ser incluido en el temario de asuntos a tratar en la sesión convocada para la semana entrante”, se indicó oficialmente desde el HCD.