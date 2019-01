El inglés sin cabeza

Connect on Linked in

Se cumplirá el 25 de enero otro aniversario de la muerte del general inglés Charles George Gordon, apodado “El Bajá”.

Gordon puso la fuerza militar a disposición de diversas potencias a lo largo de su vida aventurera, sin renunciar nunca a servir al imperio británico hasta que fue decapitado tras una actitud temeraria el 25 de enero de 1885 en Jartún por las tropas del sudanés Muhammad Ahmad ibn Abd Allah Al-Mahdi.

Gordon había nacido el 28 de enero de 1833 en Londres y sirvió al imperio a lo largo de su vida de violentas aventuras, legitimadas débilmente por el servicio a la “civilización” que era a sus ojos el poder comercial que Inglaterra había extendido por el mundo gracias a la industria capitalista.

Gordon sirvió en la guerra de Crimea, en Rusia; luego en la China, otro punto de la aventura imperial inglesa. En la China obtuvo fama de valeroso y “carismático” y supuso falsamente que esa fama lo iba a ayudar también en Jartún contra El Mahdí, que se había rebelado contra el gobierno de Egipto, que era un dominio británico entonces.

En Egipto fue nombrado gobernador del sur de Sudán (África Ecuatorial) y llevó las fronteras egipcias hasta Gondokoro. Volvió al Asia, a la India, otro dominio británico, y regresó a Egipto en febrero de 1884 para salvar Jartún del asedio a que El Mahdí sometía a la ciudad.

Su confianza en sí mismo, descabellada y ciega, en este caso lo llevó a la muerte, porque basado en su presunto poder o ascendiente personal entró solo en Jartún, sin conocer quizá que los banqueros de Londres, que siempre miraron ante todo la relación inversión/rendimiento de las aventuras que encargaban a otros, habían decidido abandonar el Sudán.

Gordon demostró que la cabeza no le funcionaba bien con su actitud temeraria ante un ejército árabe que no solo no le tenía ningún respeto, que no le veía ninguna aureola y sobre el que no ejercía ningún ascendiente, que no creía en la “civilización” británica y que por el contrario, la odiaba y despreciaba con razones evidentes.

Quedó enseguida en mala situación militar y la ayuda inglesa no llegó. Prolongó la resistencia hasta que los derviches de El Mahdí tomaron la ciudad y lo decapitaron. Después de la ejecución del insensato inglés, los soldados de Mahdi Mohammed Ahmed exhibieron su cabeza clavada en una pica.