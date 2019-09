El intendente de Viale aclaró que la Fiesta del Asado con Cuero se suspendió por la carga tributaria

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

En un comunicado oficial, el intendente de Viale, Uriel Brupbacher, confirmó que este año no se hará la tradicional celebración gastronómica que había alcanzado reconocimiento nacional. Los organizadores del Viale Foot Ball Club había señalado la crisis económica como causa de la decisión, pero el presidente municipal apuntó a que en rigor se debe a que para realizar la actividad deben pagar impuestos, según registró AIM.

La Comisión Organizadora de la XVIII Fiesta Nacional del Asado con Cuero de Viale, considerado como uno de las convocatorias gastronómicas más importantes de la provincia anunció la suspensión de la edición 2019 programada para noviembre. La razón, la “inestabilidad política, social y económica que transita” la Argentina, se indicó. Pero luego que trascendiera la noticia, el intendente de la ciudad, Uriel Brupbacher se mostró sorprendido. Y en un comunicado oficial aludió a que en rigor las causas era que quienes gestionan la fiesta no pensaban pagar impuestos que les exige la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), de acuerdo a lo se informó esta Agencia.

Desde la administración municipal de Viale aguardaban expectantes una definición en torno a la convocatoria que moviliza a toda la localidad y en la cual colaboran activamente, se indicó en un parte de prensa. Pero la decisión pare haber caído como un balde de agua fría en la administración Brupbacher. Y en este sentido el presidente municipal refutó las causas aludidas de “inestabilidad económica”, y aludió a que en una reunión mantenido con la dirigencia del Club organizador en la cual “nos manifestaron que recibieron información de la Afip respecto de un tema que viene de larga data que es la inconsistencia impositiva de la fiesta, que está relacionada al objeto social ya que existía un vacío legal al respecto”.

Respecto a este punto, Brupbacher agregó que “la información que nosotros recibimos el viernes a mediodía, de primera mano de parte de la presidenta y las autoridades del Viale Foot Ball Club, fue esa: que habían decidido no hacerla ya que debían tributar impuestos. En este sentido, me sorprende el contenido de las declaraciones públicas que desde la Comisión Directiva se hicieron públicas hoy (por el miércoles 18), ya que no coincide con lo que conversamos anoche.”

Finalmente el intendente de Viale dijo que “Es una pena que no se realice la fiesta, después de 17 años de realización ininterrumpida. Algunos vecinos nos consultaban por qué no la hacíamos desde el municipio, pero les explicamos que la marca de la Fiesta Nacional es del Viale Foot Ball Club y son ellos los que deben resolver estas cuestiones”, aclaró.