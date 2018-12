El jefe de la policía pampeana también rechazó el protocolo de Bullrich

Print This Post

El comisario general Roberto Ayala afirmó estar en “total desacuerdo” con el reglamento de la ministra de Seguridad y adelantó que en esa provincia no están dispuestos a adherir a su implementación. “Podemos usar el arma en caso de que haya un riesgo inminente, pero no ante una fuga y mucho menos para disparar por la espalda”, manifestó.

El jefe de la policía de La Pampa, Roberto Ayala, se pronunció en duros términos contra la resolución del Ministerio de Seguridad que flexibiliza el uso de armas de fuego por parte de la policía. En ese sentido, Ayala afirmó que rechazaron sumarse a la implementación del Protocolo de Bullrich. “Nación nos consultó si vamos a adherir. No lo vamos a hacer. Nosotros no enseñamos a nuestros policías a disparar por la espalda”, afirmó el comisario al portal pampeano Diario Textual.

“El uso del arma no es que esté prohibida en la Policía. De hecho le damos un arma. Solo establecemos que se puede usar pero en sentido racional: preservar la vida por sobre todos los casos”, agregó el funcionario policial.

“Lo que hizo Nación es un reglamento que se ha implementado para el uso de las armas de fuego en las fuerzas federales”, aclaró.

En cuanto al protocolo de intervención operativo que rige en La Pampa, Ayala señaló que “el policía puede hacer uso de su arma de fuego en lo que se contempla como legítima defensa. Para eso es el arma de fuego que se le entrega al policía”. Al respecto, manifestó que está “en total desacuerdo con algunos aspectos que no se condicen con nuestra norma. Por ejemplo, el que indica que se puede efectuar un disparo o hacer uso de arma de fuego en caso de que se dé a la fuga. Nosotros podemos usar el arma en caso de que haya un riesgo inminente para sí o para terceros, pero no ante una fuga. Y mucho menos disparar por la espalda o disparar cuando no lleva un arma”.

En ese sentido, Ayala relató una experiencia reciente ocurrida en La Pampa para dejar sentada su postura sobre el accionar policial ante la delincuencia: “Hace unos días, el Grupo Especial de Operaciones (GEO) tuvo una intervención en Santa Rosa, donde dos (efectivos) fueron anulados por disparos de arma de fuego y los tres restantes se reagruparon, irrumpieron en una habitación y, al advertir que el morador había descartado el arma, no hizo falta usar sus armas. Esto es lo rescatable y lo que debe prevalecer. Siempre resguardar la vida. Es verdad que esa persona hirió gravemente a dos policías, pero resalto el accionar de ese personal que tuvo la templanza necesaria de no efectuar disparos”, concluyó el jefe policial.

