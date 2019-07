El pedido de justicia como legado a 25 de años del atentando a la Amia

Connect on Linked in

A las 9:53 de este 18 de julio, a la hora precisa en la cual en 1992 se produjo la voladura de la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, en simultáneo y en todo el país resonarán sirenas y habrá campanadas recordando el triste episodio. En Paraná se llevará adelante un acto ecuménico, se distribuirán cintas negras y habrá un acto central frente al monumento a la memoria. Será un momento que pretende marcar el traspaso a las generaciones que han crecido en estas décadas del reclamo para hallar y condenar a los culpables, dijo a AIM el presidente de la Asociación Israelita local, Pablo Soskin.

La Asociación Israelita de Paraná, la Daia Entre Ríos, la Federación de Comunidades Judías de Entre Ríos (Fecojuer) y la Organización Sionista Femenina Argentina (Osfa) convocaron a la ciudadanía en general a participar de las conmemoraciones que se realizarán este jueves en Paraná recordando el 25 aniversario del atentado a la sede de la Amia en Capital Federal. En diálogo con esta Agencia, Soskin brindó detalles de los actos en esta jornada que en simultáneo se llevarán adelante en distintos puntos de Argentina y el mundo.

A la misma hora que se produjo el atentado, frente a la Catedral Metropolitana, un representante de la comunidad católica y otro de la judía brindarán una oración, luego de finalizar el toque de 25 campanadas previstas por cada año desde que se voló la sede de la mutual israelita. Luego, a las 11, integrantes de la Juventud de la Comunidad Judía Paraná van a repartir cintas negras y un panfleto alegóricos. Y a las 12:30, en el Monumento a las Víctimas de los atentados a las Amia y la Embajada de Israel, sobre Peatonal San Martín, se hará un acto central. “Se invitó como orador al periodista Rogelio Alaníz”, adelantó el dirigente judío que también dijo habrá presencias de autoridades municipales, provinciales y de entidades intermedias.

Memoria generacional

“Los 25 años lamentablemente es un hito que marca una generación. Ya hay una generación que ha crecido sin saber qué fue lo que pasó con el atentado, y la idea es extender la memoria a las generaciones que no o han vivido. Nuestra tradición judía es así, dándole a las generaciones que vienen la memoria y la lucha por el pedido de justicia. Hay un versículo que dice ‘Justicia, justicia, perseguirás’. Esto es la base de nuestro de reclamo que no es solamente pedirla, si no buscarla, accionar, y de alguna forma ir un poco más lejos para que esto se dé”, planteó Soskin para dar un significado al nuevo aniversario donde perdieron la vida 85 personas en un atentado terroristas que no ha sido del todo resuelto.

A modo de reflexión, el titular de la Daia Paraná también planteó “que no nos puede vender la impunidad. Esto tiene que ser un mensaje para todos los argentinos. No nos podemos quedar con los brazos cruzados ante los hechos, ante la impunidad, y tenemos que seguir pidiendo justicia; pese a que pasen los años, pese a que se puede preguntar ¿qué justicia puede haber después de 25 años? Bueno, esto no nos puede detener a seguir pidiendo justicia, porque si no la batalla la gana la impunidad y dejamos de ser un Estado de Derecho para ser cualquier cosa. Creo que esta es la reflexión: nunca tenemos que bajar los brazos, por más que pasen los años, el tiempo, la Justicia tiene que ser un valor que no tiene que claudicar”, afirmó.