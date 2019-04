El lenguaje inclusivo según Vargas Llosa

Connect on Linked in

El escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, explicó el punto de vista que expuso en el congreso de la lengua española de Córdoba respecto del lenguaje llamado inclusivo y del feminismo como “enemigo de la literatura”.

Vargas Llosa reiteró en una entrevista periodística que hay formas de feminismo enemigas de la cultura, y a ellas y no a todo el feminismo se refirió cuando intervino en el congreso de Córdoba.

“Hay excesos que es importante combatir, son simplemente risibles”, afirmó. “La lengua necesita la libertad, la ejercita, se renueva, se adapta. No se puede forzar la lengua sin provocar traumas lingüísticos. La Academia fue consultada y se ha pronunciado de una manera muy sensata, sabia y efectiva: las academias no crean el lenguaje, recogen un lenguaje creado por los hablantes y los escribientes. No podemos forzarlo y desnaturalizarlo por razones ideológicas; el lenguaje no funciona así. El llamado lenguaje inclusivo es una forma de discriminación dentro del lenguaje que no resolverá el problema de la discriminación de la mujer, que hay que combatir de una forma efectiva”.

El novelista peruano atribuyó a “motivaciones ideológicas” los excesos que a su criterio cometen algunas feministas en el lenguaje llamado “inclusivo”. “Esos excesos no resuelven los problemas, más bien los agravan”.

Llamó a combatir la discriminación contra la mujer, y puso como ejemplo la diferencia de salarios entre hombres y mujeres para igual trabajo. Otra discriminación que se debe corregir es que hombres y mujeres tengan acceso a todos los niveles de la producción, responsabilidades, y profesiones. “Esa es una bandera justa y realizable.”

Pero subrayó que no se debe forzar la naturaleza del lenguaje hasta formas aberrantes para establecer una supuesta igualdad lingüística desprejuiciada. Lo que se obtiene es una situación lingüística profundamente prejuiciada que desnaturaliza el lenguaje y lo empobrece.