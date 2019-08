El ministro Lacunza admitió que “El programa económico no ha dado los resultados esperados”

Connect on Linked in

El flamante funcionario nacional en Hacienda admitió: “La condición de primer orden es recuperar la estabilidad y el segundo paso es llevar alivio al bolsillo”.

El ministro de Hacienda y Energía de la Nación, Hernán Lacunza, aseguró que el Gobierno quiere “recuperar la estabilidad” y “llevar alivio al bolsillo” tras la fuerte devaluación del peso. Por otra parte, admitió que el programa económico no dio “los resultados esperados”. “Lo primero que me pidió el Presidente es que en este proceso electoral me ocupara de cuidar a los argentinos”, indicó el funcionario, según informó la agencia de noticias NA. En ese sentido, señaló: “La condición de primer orden es recuperar la estabilidad y el segundo paso es llevar alivio al bolsillo”. Y reconoció: “En materia de bienestar, el programa económico no ha dado los resultados esperados”. En diálogo con A24, el funcionario sostuvo que la devaluación “afecta el bienestar de la población, sobre todo de los sectores medios”. Al destacar las medidas implementadas por la administración de Cambiemos tras la fuerte suba del dólar, puntualizó que el costo que ello implique “se va a compensar con la mayor recaudación esperada” porque “en términos nominales va a subir”.

Recorte a las provincias

Respecto de las críticas por parte de los gobernadores por el gasto que las iniciativas tendrán, subrayó: “El esfuerzo mayor es de la provincia de Buenos Aires”. Además, evaluó que “el concepto de que la Argentina es un país federal es en las buenas y las malas”. Respecto de las medidas, Lacunza explicó: “Cuando hace falta llevar alivio a la gente, el esfuerzo es compartido. Ese alivio que se pretende dar con esta medida es también para las familias que viven en las provincias”. El exminisitro de Economía de Vidal reconoció que “tiene lógica que los gobiernos provinciales hagan su aporte” y que la medida fue tomada sin consultar, “dada la tensión financiera y cambiaria”. “Lo hicimos para que la gente sintiera menos la tensión en el bolsillo después de las Primarias. La gente no vota por dos o tres meses”, se sinceró el ministro. El funcionario resaltó que se debía “tomar una medida urgente” y estimó que habrá un salto en la inflación, principalmente en septiembre por el incremento de la moneda norteamericana. En ese sentido, remarcó que Macri le pidió que ello “sea un efecto más transitorio que permanente”. Al ser consultado por la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina, señaló: “Hablé con autoridades del organismo el lunes a la noche y ellos estaban (listos) para venir inmediatamente, pero les pedí tres o cuatro días para ver los números”. “Nos vamos a encontrar para ver la marcha del programa”, puntualizó y estimó que el desembolso pendiente por parte del Fondo se concretará “en la segunda quincena de septiembre”.

Fuente: Perfil