El MST llamó a construir una alternativa ante las políticas de la derecha

Connect on Linked in

Los referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Nueva Izquierda en Entre Ríos, Nadia Burgos y Luis Meiners, encabezaron un acto bajo la consigna Es hora de unir a la izquierda y a lxs luchadorxs. Allí se planteó la necesidad de aunar a las fuerzas sociales y postular una alternativa frente a las políticas y los sectores de derecha. “Sabemos que ni desde el PJ ni de Cambiemos habrá una respuesta que contemple a lxs trabajadores, las mujeres, la juventud y los jubilados. Por eso creemos necesario, desde la izquierda, construir un enfrentamiento en el plano político”, dijo a AIM Nadia Burgos.

En diálogo con esta Agencia, la dirigente remarcó la necesidad de realizar este acto, que tuvo lugar ayer en el club Catamarca, con el objetivo de “dar a conocer las perspectivas de la situación nacional y también latinoamericana desde el punto de vista del MST Nueva Izquierda, y para seguir motorizando en la construcción de una alternativa que nos permita enfrentar a la derecha, que tiene sus distintas expresiones en Argentina y también en Latinoamérica, como Bolsonaro en Brasil”.

El acto comenzó con las palabras de Luna Badarco, consejera estudiantil de la Facultad de Ciencias de la Educación, y electa consejera superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos (Uner), ya que el MST consideró importante su presencia. “Este año estuvo marcado por el ascenso del movimiento estudiantil universitario que puso a la cabeza de la defensa de la educación pública y puso en jaque al Gobierno nacional a través de la toma de más de 60 facultades y de movilizaciones multitudinarias”, explicó Burgos.

Luego llegó el turno del Luis Meiners, quien expuso sobre la situación de polarización del mudo actual y enfatizó la particularidad de la realidad que se vive en Brasil: “Esto es un reflejo de lo que pasa en el mundo, donde la incapacidad y el fracaso de los falsos progresismos, han posibilitado el surgimiento de fenómenos de derecha en el poder, que están aplicando los planes del imperialismo. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el ascenso de Bolsonaro está siendo combatido desde el minuto uno por las movilzaciones extraordinarias de Eleñão, de las mujeres y la disidencia. O por trabajadores y estudiantes que en Nicaragua o Colombia que dan una pelea tremenda y muestran la situación de profunda polarización que se vive. Esto indica que hay una fuerza inmensa para luchar contra todos los gobiernos de derecha”, explicó la militante.

Por último, fue el turno de Burgos, quien se abocó a describir el contexto actual que, desde el punto de vista del MST, se vive en Argentina. “Se trata de una situación atravesada por el plan de gobierno del macrismo, que se lleva adelante gracias a la complicidad del PJ y los gobernadores, que no sólo aplican las recetas de ajuste en las provincias, sino que también votan en el Congreso para que este plan siga recrudeciéndose”, expuso la dirigente.

No obstante, Burgos contrapuso a esta situación el accionar del movimiento obrero “y la población en general que le dice a Macri que ya no lo aguanta más”. Al mismo tiempo, denunció a “la burocracia sindical encabezada por la CGT”, a quien calificó como “la otra pata de la gobernabilidad de Mauricio Macri”, que no permite que “el hartazgo generalizado” se “exprese con mayor fuerza. “Cuando (el gremio de la CGT) tiene que estar organizando planes de lucha, termina vendiendo el paro a cambio de un bono en dos cuotas que los trabajadores sabemos que no vamos a cobrar”, cuestionó Burgos.

Asimismo, la disertante en el acto criticó al Gobierno provincial, ya que “con el pacto fiscal y el presupuesto que tiene aprobado para la provincia en 2019, demuestra un lineamiento (con el Gobierno nacional) que se va a profundizar”. Puntualmente, ejemplificó el ajuste y la represión con el conflicto con docentes y trabajadores estatales que se vive en Entre Ríos: “A los docentes se les descuentan los días de paro y el Gobierno no llama a paritarias estatales, cuando nuestros salarios han quedado muy retrasados”.

“Si hoy las variantes del PJ como así de Cambiemos, en todos sus colores, desarrollan este plan, es porque hay una decisión política de hacerlo, y nosotros sabemos que, de parte de ellos, no habrá una respuesta que contemple a lxs trabajadores, las mujeres, la juventud y a los jubilados. Por eso creemos que desde la izquierda es fundamental construir una alternativa de todas las luchadoras y los luchadores de los movimientos de mujeres, de la disidencia, ambiental, trabajadores, que debemos hacer un enfrentamiento en el plano político. En este sentido, llamamos a la más amplia unidad”, concluyó Burgos.