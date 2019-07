El mundo recuerda a las víctimas del atentado a la Amia

Connect on Linked in

A días de conmemorarse 25 años del atentado terrorista la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia) se realizan actos, exposiciones y conmemoraciones a las víctimas en diferentes partes del mundo, contó a AIM el presidente de Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) Paraná, Pablo Soskin.

Cuarto siglo pasó de ese 18 de julio oscuro para Argentina. 25 años de encubrimientos, silencios y ausencias. Pero los escombros no aplastaron la esperanza de que algún día se haga justicia por el mayor atentado terrorista ocurrido en el país.

El 18 de julio de 2019 será “una fecha especial, porque se cumplen 25 años y, todavía, seguimos reclamando justicia y la impunidad reina sobre los casos del atentado”, dijo Soskin a esta Agencia. En ese marco, contó que “se realizaron muestras fotográficas en diferentes partes del mundo, se hicieron actos de recordación del atentado en numerosas embajadas argentinas y representantes de Amia fueron a la ONU”. Además, está programado a nivel nacional distintos tipos de actos, siguiendo con el reclamo de justicia para las víctimas del atentado.

Uno de esos gritos que -se unirá al pedido global- saldrá de Paraná, capital de Entre Ríos, donde, a las 9:53, se escucharán 25 campanadas y se concretará un acto ecuménico. Luego, jóvenes de la comunidad repartirán ligas con un panfleto con información sobre el atentado y las víctimas y, a las 12:30, se concretará el acto en el monumento en memoria a las víctimas de los atentados a la embajada de Israel y a la Amia en plaza de Mayo.

“Es un caso donde no sólo no se encontró respuestas sino que, también, fue mancilladlo con encubrimientos, un Memorándum y la muerte de un fiscal. Es decir, no es una causa donde no sólo no hay justicia sino que fue embarrada y ensuciada. Se hizo todo para que este hecho quede impune, por eso el reclamo es más fuerte y vigente”, aseguró el dirigente de la comunidad.

En ese sentido, apuntó que “se pide justicia por las víctimas y se reclama que se investigue a quienes favorecieron la impunidad”.