El municipio diseña y fabrica la cartelería pública de Paraná

A diferencia de otros municipios, la comuna paranaense realiza su propia fabricación de cartelería, realizada por personal de la Dirección de Señalización Urbana de la Municipalidad de Paraná.

La tarea comprende la elaboración de señalética vial para identificar arterias y plazas, instrucciones y medidas en la costa del río, y demás cartelería informativa sobre velocidades máximas permitidas, estacionamiento permitido y prohibido, nuevas paradas de colectivos, entre otras.

En los talleres municipales, la producción apunta a atender pedidos por faltantes de cartelería, o encarar procesos de renovación de señalética deteriorada o en mal estado. Los trabajadores municipales realizan el corte de la chapa, la perforación y el pintado, y finalmente el ploteo.

En ese marco, de cara a la temporada estival, se fabricaron carteles que en los próximos día se colocarán en los distintos balnearios de la ciudad, que incluyen información y advertencias acerca de Playas Habilitadas, Atención Zona de Aguas Profundas, No pasar boyado, No ingresar con animales, No entrar al agua con botellas de vidrio, entre otras.

Al mismo tiempo, se producen carteles para identificar áreas o reparticiones públicas, arterias y plazas. En los últimos se atendieron pedidos de la Subsecretaría de Salud, del Centro de Día Luis Federico Leloir, plaza Los Patitos de barrio 8 de Septiembre y de calles como Padre Carlos Barón, entre otras.

Operativos

El titular de Señalización Paolo Zitelli informó que la repartición prosigue con el trabajo de pintado de sendas peatonales y ochavas, en arterias incluidas en las obras de repavimentación y de bacheo.

Al respecto, las últimas tareas se ejecutaron en calles Santiago Derqui, entre Almafuerte y Zapata; en calle General Alvarado, entre El Paracao y avenida Ejército, entre otras arterias.