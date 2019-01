El padre de Guaidó tuvo que escapar de la Venezuela chavista y es taxista en Tenerife

Print This Post

Wilmer Guaidó Vidarte vive en Tenerife, España, desde hace más de una década. Desde que su hijo asumió la presidencia interina de Venezuela asegura que tiene miedo de lo que pueda pasarle pero destaca que: “Cada noche me llama y me pide la bendición”.

Entrevistado por el diario El Mundo, el padre de Juan Guaidó cuenta cómo vive la difícil situación de Venezuela y el presente de su hijo mayor desde el exilio.

“Estoy orgulloso, pero tengo miedo. Por su seguridad. Por lo que puede pasar”, indica Wilmer Guaidó Vidarte, quien hasta hace tan solo unos días se movía a diario entre las transitadas calles turísticas de Tenerife sin ser ‘el padre de’. Wilmer llegó a España en el año 2003 escapando de la Venezuela de Hugo Chávez, quien en aquel momento estaba en uno de sus momentos más fuertes.

A pesar de haber sido piloto de avión , su situación era muy difícil y decidió irse del país con su segunda esposa y sus hijas (Juan Guaidó estaba en plena carrera universitaria y decidió quedarse en Caracas junto a su madre). “Yo conducía un guacamayo, un avión de aerolíneas venezolanas, hasta que todo quebró”, rememora Guaidó al diario El Mundo.

Cuando su hijo Juan fue elegido presidente de la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2019, Wilmer asegura que se puso muy contento. Luego recuerda la difícil situación que se vivió días antes de tomar posesión de la presidencia interina y asegura: “Tuve miedo, pánico, cuando dijeron que habían secuestrado a mi hijo. Aún lo tengo. Duermo poco”.

Se conmovió cuando su hijo leyó su discurso de investidura y habló del exilio venezolano. “Este silencio nos recuerda la soledad de aquellos cuyos hogares sufren por la partida de sus hijos y nietos al exilio, o de niños cuyos padres no pudieron darles el abrazo de año nuevo porque se encuentran afuera para poder enviarles dinero. Son más de 3.300.000 venezolanos quienes se han visto forzados a huir de la crisis buscando lo que hoy este Gobierno no les ofrece: oportunidades, trabajo y libertad… Hoy las madres despiden a sus hijos, en el aeropuerto, en la frontera o en el peor de los casos en el cementerio, y con ellos se va la posibilidad hacer justicia. Este es el silencio del cuarto de Neomar, Manuel, Miguel, Cesita, Geraldine y tantos jóvenes que ya no se encuentran físicamente entre nosotros“, proclamó.

Wilmer habla todas las noches con su hijo a través de Whatsapp. Desde el lugar que lo recibió cuando escapaba de la crisis, desde el calor que logró en las playas del exilio que le recuerdan al olor de su ciudad en Venezuela, el taxista espera que su hijo continúe avanzando para devolverle a su país lo que se merece y para que tantos venezolanos que deben sufrir la añoranza de su tierra logren regresar al país que recuerdan.

