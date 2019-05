El Parkinson y la apendicitis

Print This Post

Una investigación reciente sugiere que someterse a la extirpación del apéndice podría aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson en un futuro.

Los hallazgos llegan tras un análisis que examinó los expedientes de salud de unos 62 millones de pacientes. De ellos, 488.000 se habían sometido a una apendicectomía. Entre los que se sometieron a la cirugía, poco menos de un 1 por ciento desarrolló posteriormente el trastorno progresivo del sistema nervioso. En comparación, menos de un 0.3 por ciento de los pacientes que no se sometieron a una apendicectomía corrieron la misma suerte.

Eso significa que, aunque el riesgo general siguió siendo bajo, el riesgo se triplicó entre los que habían perdido el apéndice.

Los resultados de otro estudio realizado a finales del año pasado, sugerían que la extirpación del apéndice reducía el riesgo de desarrollar la enfermedad de Parkinson en aproximadamente un 20 por ciento.

Ahora, esta nueva investigación realizada por científicos de la Universidad Case Western Reserve, en Estados Unidos, sugiere todo lo contrario, al encontrar que eliminar el apéndice puede incrementar el riesgo a sufrir Parkinson.

El doctor Mohammed Sheriff, miembro del Departamento de Medicina Interna de la Universidad Case Western Reserve y coautor del estudio, expresó:

“Con este último estudio encontramos que hay un aumento en la prevalencia de la enfermedad de Parkinson en pacientes con apendicectomías, lo que sugiere una correlación entre ellos”.

A lo largo de los años, se han realizado varios estudios que afirman que la eliminación del apéndice retrasa la aparición de la enfermedad de Parkinson, aumenta el riesgo de desarrollarla o no tiene ningún efecto en absoluto. La causa del intenso interés es una proteína que se cree está detrás del Parkinson, esa proteína también se encuentra en el intestino después de la inflamación.

«La investigación reciente sobre la causa del Parkinson se ha centrado en la alfa-sinucleína, una proteína que se encuentra en el tracto gastrointestinal al comienzo del Parkinson», dice Sheriff.

El enfoque se ha centrado en el apéndice gracias en gran parte a su papel potencial en la provisión de un puerto seguro para la microflora intestinal protectora, lo que lleva a sospechar que su eliminación podría hacer que aumenten los niveles de alfa-sinucleína.

A pesar de estos resultados, los autores aclaran que eso no significa que los pacientes deben evitar que se les extraiga el apéndice, dado que los hallazgos no prueban que uno cause al otro, ni aclara la naturaleza exacta del vínculo.

La enfermedad de Parkinson es un trastorno neurológico que afecta el movimiento, con síntomas que comienzan gradualmente y progresan con el paso del tiempo. Los temblores son comunes, y el caminar y el habla pueden verse afectados. A pesar de los enormes esfuerzos realizados, hasta ahora no se cuenta con una cura para la enfermedad.

El vínculo entre la enfermedad de Parkinson y el intestino ha sido examinado anteriormente; sin embargo, los autores del estudio consideraron que los resultados previos eran “inconsistentes”. Los autores aclaran que los resultados del estudio no implican que los pacientes deben evitar que se les extraiga el apéndice.

Debido a esto, realizaron el análisis actual revisando los datos recopilados por una compañía de registros electrónicos de salud, la cual rastrea la información de pacientes de 26 sistemas de salud diferentes.

El análisis no rastreó exactamente cuánto tiempo había transcurrido entre la realización de una apendicectomía y el inicio del Parkinson entre quienes desarrollaron la enfermedad, pero los investigadores notaron que el mayor riesgo que vieron parecía afectar a ambos sexos, así como a todas las edades y razas.

Si bien este estudio demuestra una asociación entre ambos, los investigadores señalan que no hay nada actualmente que afirme definitivamente que eliminar el apéndice aumenta el riesgo de contraer la enfermedad de Parkinson. Por tal motivo, se requiere más investigación para comprender con exactitud la conexión entre el apéndice y la enfermedad de Parkinson.