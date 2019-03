El paro de mujeres suma adhesiones

Print This Post

Este 8 de marzo es el Día internacional de la mujer y en ese marco, las trabajadoras nucleadas en las Centrales Sindicales y la Economía Popular se sumarán al paro internacional feminista por igualdad, trabajo y unidad, propuesto para ese día. Además se movilizarán en Capital Federal.

Según supo AIM, ese día pararán porque “el modelo económico del gobierno de (Mauricio) Macri de ajuste, recesión, despidos, nos golpeó doblemente como trabajadoras y como mujeres por eso reivindicamos como horizonte el reclamo de trabajo digno para todas y todos. Por políticas públicas efectivas que garanticen lo accesibilidad real al mundo del trabajo. Por el proyecto de ley de equidad de género e igualdad de oportunidades de las trabajadoras”.

Además, destacaron que se pliegan a la medida “porque el feminismo es con todos” y por ello solicitan “cupo laboral travesti-trans”.

Por otra parte, advirtieron que este 8 van al paro “porque trabajadoras somos todas, necesitamos políticas públicas para que reconozcan el trabajo no remunerado de gestión del cuidado y el hogar: jardines materno paternales en los lugares de trabajo, barrios y lugares de estudio, licencias y sistema de lo seguridad social inclusivo. Porque trabajamos toda nuestra vida y somos personas afectadas por la reforma provisional, queremos jubilaciones dignas”.

Además, “porque sabemos que en contexto de ajuste económico se incrementan las violencias. Porque el ajuste es violencia, exigimos la implementación efectiva de la Ley 26.485 y que se garantice presupuesto para estrategias de prevención y erradicación de todo tipo de violencia que sufrimos las mujeres en todos /os ámbitos donde nos desarrollamos. En particular, creemos urgente y necesario la promoción de políticas por la independencia económica y habitacional para todas las mujeres, travestis, lesbianas y trans víctimas de violencias especialmente para los mujeres de los sectores más desprotegidos”. Por todo ello, solicitaron la urgente “Declaración de la Emergencia Nacional en Violencia Contra las Mujeres”.

“ Porque queremos Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir; porque defendemos la democracia pedimos el respeto al Estado de Derecho y Constitución, el cese a la persecución, la represión a las manifestaciones y libertad a todas los presas políticos; porque rechazamos la reforma provisional, que vuelve a desconocer el trabajo no formal de las mujeres; la reformo laboral, que pretende destruir un siglo de conquistas de las trabajadoras, y las políticas implementadas por el gobierno de Macri acordadas con el FMI, es que estamos aquí demostrando la más amplia unidad de todos los sectores golpeados por este modelo económico en un gran frente de mujeres de los centrales sindicales, movimientos sociales y la economía popular, en el camino de derrotar esta política de hambre, ajuste, entrega y represión para finalmente conquistar la felicidad del pueblo”, finalizaron.