Así lo confirmó Roberto Fernández, el titular de la UTA. Este viernes fueron convocados por la provincia de Buenos Aires y descartó que el paro se haga en territorio bonaerense y Capital Federal.

El titular de la UTA, Roberto Fernández, confirmó que el paro de transportes para este 12 de julio se realizará en el interior del país. “Si las provincias no acatan las medidas, si el día 11 no pagan, vamos a parar”, señaló en el programa de Juan Amorín en Futurock.

En ese sentido explicó que “estamos en medio de un conflicto porque nosotros habíamos acordado un salario nacional y ahora nos encontramos con que los empresarios no quieren pagar porque manifiestan que los gobernadores no les dan el subsidio correspondiente y ellos no pueden hacerse cargo del salario”, explicó el titular de la UTA. “Pero ese no es un tema nuestro. Nosotros logramos una recomposición salarial y ahora es responsabilidad de ellos cumplirla”, agregó.

Es por eso que dio el ultimátum hasta el 11 de julio. “Si no pagan ese día, vamos a parar”, señaló. Además confirmó que en Capital y Gran Buenos Aires no habrá medidas de fuerza porque ya están en plena negociación para solucionar el conflicto.

