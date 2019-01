El Partido Humanista se suma a la precandidatura de Solanas

La Mesa Provincial del Partido Humanista se reunió en Villaguay, donde definió adherir a la postulación del diputado nacional Julio Rodolfo Solanas (FpV-PJ) a la gobernación de Entre Ríos. Dentro del espacio de Unidad Ciudadana, observaron que el ex intendente de Paraná tiene “una forma de hacer política” que representa los valores del humanismo y una posibilidad de ponerle “un freno a Macri”, dijo a AIM la dirigente Bernardita Zalisñak.

En función de resolver la participación en las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 14 de abril y las generales provinciales del 9 de junio, referentes del Humanismo se reunieron en Villaguay. Allí, la mesa provincial de esta fuerza política definió adhesión a la precandidatura de Solanas, que ya está lanzado a la gobernación por el kirchnerismo. Su figura encarna la posibilidad de poner límites al proyecto de Cambiemos, sostuvo a esta Agencia la referente Bernardita Zalisñak.

La dirigente humanista, que fue postulada por su fuerza para integrar listas en la Paso, repasó que “el humanismo promueve la no violencia como metodología de acción, y la no violencia activa. Es decir, la no violencia no es solamente realizar actos violentos, si no actuar en consecuencias. Y en política se traduce en la ampliación democrática de la participación, en poner por delante al ser humano y no al gran capital, poner por delante al trabajo en las relaciones económicas, poner por delante la distribución de la riqueza a la concentración de los monopolios”. Esta ética, señaló, “consiste en valorizar en cada uno, una, y une de lo que mejor se ha hecho. Y no degradar al adversario en una concentración estéril para sobresalir. Este tipo de competencia nos parece totalmente violenta. El estar chantajeando a una persona para que produzca determinadas acciones, acusándolo o comprometiéndolo en sus necesidades básicas es de mucha miseria, y nosotres queremos negarlo desde el humanismo. Y entendemos que Julio Solanas es representativo de una forma de hacer política que tiene todos estos ingredientes”, argumentó.

Zalisñak rescató la figura de Solanas y el diputado nacional Juan Manuel Huss (FpV-PJ) como los dos legisladores que “se han opuesto a la ley de Presupuesto, redactada íntegramente por el Fondo Monetario Internacional en perjuicio de las personas que habitan este suelo argentino y a favor de las multinacionales, a favor de la corrupción, a favor del poder financiero internacional y los cipayos oligarcas nacionales. En este sentido entendemos que Julio es también un fiel representante de los intereses de la gente y en particular de los entrerrianos y entrerrianas. Y está dispuesto a jugarse –lo ha dicho plenamente y lo ha demostrado en acciones– en función de esas convicciones. Y esto es muy valorable. En la conducción que venimos haciendo, en el espacio que venimos construyendo en Unidad Ciudadana, junto a a Huss, es importante destacar que el Partido Humanista ha tenido una vocación frentista, pero no de cualquier frente, involucrándonos en la diversidad aportando lo mejor que tenemos”.

Por último, la militante de los derechos humanos, señaló que desde el Partido Humanista observan “que el escenario provincial se presenta con una fuerte necesidad de genera una verdadera unidad ciudadana a favor de los derechos de todas, todos y todes, poniendo un freno, un límite y un freno a las políticas que nos avasallan que tienen nombre y apellido: Se llama Mauricio Macri y Cambiemos y todos los cómplices y partícipes de las políticas de vulneración y avasallamiento de los derechos de las personas”.