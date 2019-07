El pensamiento y las elecciones

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Las elecciones suelen ser celebradas por cada turno político como la expresión de la democracia en su momento pregnante, en que los ciudadanos ejercen su soberanía poniendo una papeleta en un cajón. Según otros son la forma en que la élite en el poder mantiene apaciguadas a las masas, a las que convencen de que retienen un poder que le han quitado mientras conservan el control de las decisiones importantes.

Algunas opiniones de diferentes pensadores:

Si alguien no es capaz de gobernarse a sí mismo ¿cómo podrá gobernar a los demás? Y si sabe gobernarse, para qué necesita que lo gobiernen?

Confucio

“La democracia es una superstición muy difundida, un abuso de la estadística”.

Jorge Luis Borges.

“Si votar cambiara algo, ya lo hubieran prohibido”.

Emma Goldman.

“La diferencia entre una democracia y una dictadura es que en una democracia votas primero y luego recibes órdenes, en un dictadura no tienes que gastar tu tiempo votando”.

Charles Bukowski.

“¡Que no vengan a alabarnos el mérito de Egipto y de los tiranos tártaros! Estos aficionados antiguos no eran sino unos maletas petulantes en el supremo arte de hacer rendir al animal vertical su mayor esfuerzo en el currelo. No sabían, aquellos primitivos, llamar “señor” al esclavo, ni hacerle votar de vez en cuando, ni pagarle el jornal, ni, sobre todo, llevarlo a la guerra para liberarlo de sus pasiones”.

Louis Ferdinand Celine.

“Aquellos que votan no deciden nada, aquellos que cuentan los votos deciden todo”.

Joseph Stalin.

“Es inútil para las ovejas pasar una resolución a favor del vegetarianismo mientras que los lobos mantienen una opinión diferente”.

William Inge.

“…Nunca crean que los ricos los dejaran votar contra sus intereses…”

Lucy Parsons

“Ejercer el poder corrompe, someterse a él degrada”

Bakunin

“Votar es abdicar”

Eliseo Reclus

“Eres el elector, el votante, el que acepta lo que hay; ese que, mediante la papeleta de voto, sanciona todas sus miserias; aquel que al votar, consagra todas sus servidumbres.

Eres el sirviente voluntario, el doméstico amable, el lacayo, el perro que lame el látigo, arrastrándote bajo el puño del amo…”

Joseph Albert Libertad

“La clase obrera debe querer una revolución profunda, una transformación social integral. La supresión del asalariado, la liberación del trabajo no pueden ser obra del parlamento, si no de la revolución.”

Sebastián Faure en ” La podredumbre parlamentaria”

“Yo, que había sido político de buena fe, abominé la política y las elecciones y aún comprendí que todos los partidos estaban degradados y que los mismos demócratas socialistas caían en la corrupción más completa.

George Engel (uno de los mártires de Chicago, por cuales no se trabaja el 1 de Mayo)

“…Eso sí, le digo no me interesan las elecciones, los que no tienen plata van de alpargata, todo sigue igual…”

Alfredo Zitarrosa, de su canción “Mire amigo”

“La corrupción política nada tiene que ver con la moral o la laxitud de la moral de las personalidades políticas. Su causa es material. La política es el reflejo del mundo comercial e industrial cuyos lemas son “Tomar es mejor que dar”, “Compra barato y vende caro”, “Una mano manchada lava la otra”. No hay esperanzas de que la mujer con el derecho al voto purifique la política…”

Emma Goldman

“…El lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez…”

George Orwell

“La política y la suerte de la raza humana son formadas por hombres sin ideas y sin grandeza. Aquellos que tienen grandeza dentro de sí mismos no hacen la política…”

Albert Camus

“…Todas las épocas grandes de la cultura son épocas de decadencia política: lo que es grande en el sentido de la cultura ha sido apolítico, incluso anti-político…”

Federico Nietzsche

“En nuestra sociedad no existe posibilidad de mantenerse fuera de la política. Todos los asuntos son asuntos políticos y la política en sí misma, es una masa formada de mentiras, evasiones, locura, odio y esquizofrenia”

George Orwell

“El Viejo Mundo está en proceso de disolución. Uno sólo puede cambiarlo a través de una revolución integral de las ideas y de los corazones”

Proudhon

“Ser gobernado significa ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, sometido a la ley, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado, verificado, estimado, clasificado según tamaño, censurado y ordenado por seres que no poseen los títulos, el conocimiento ni las virtudes apropiadas para ello.

Ser gobernado significa, con motivo de cada operación, transacción o movimiento, ser anotado, registrado, contado, tasado, estampillado, medido, numerado, evaluado, autorizado, negado, endosado, amonestado, prevenido, reformado, reajustado y corregido.

Es, bajo el pretexto de la utilidad pública y en el nombre del interés general, ser puesto bajo contribución, engrillado, esquilado, estafado, monopolizado, desarraigado, agotado, embromado y robado para, a la más ligera resistencia, a la primera palabra de queja, ser reprimido, multado, difamado, fastidiado, puesto bajo precio, abatido, vencido, desarmado, restringido, encarcelado, tiroteado, maltratado, juzgado, condenado, desterrado, sacrificado, vendido, traicionado, y, para colmo de males, ridiculizado, burlado, ultrajado y deshonrado.

Esto es el gobierno, esta es su justicia y esta es su moral”

Proudhon (1809-1865)

“El partido político, el color político, nada importa; todos. todos son iguales. La única diferencia es que los unos se nos presentan cínicamente como son, mientras que los otros nos llevan con su charla adonde quieren, haciéndose pagar banquetes y otras zarandajas….”

Errico Malatesta, de “En tiempo de elecciones”

“Se compromete, se sujeta, algunas veces se arruina al pueblo sin que éste tenga conciencia de ello. Como no tiene la costumbre ni dispone del tiempo necesario para analizar su situación, deja a sus representantes en libertad de maniobrar; naturalmente, como ellos sirven a los intereses de su clase, de su mundo, y no a los electores, su mayor arte consiste en presentarles sus disposiciones y sus leyes bajo el aspecto más anodino y popular. El sistema de la representación democrática es el de la hipocresía y las mentiras perpetuas. Necesita la estupidez de la gente, y basa en ella todos sus triunfos”.

Bakunin

“Significado de locura: hacer siempre lo mismo esperando resultados diferentes”

Albert Einstein

“.Son los gobiernos la peor calamidad y los más grandes enemigos de la especie humana…”

Librado Rivera

“El sufragio universal, mientras sea ejercido en una sociedad en la que el pueblo, la masa de los trabajadores estén económicamente dominados por una minoría detentadora de la propiedad y del capital, por independiente o libre que sea o lo que parezca desde el punto de vista político, no podrá nunca producir mas que elecciones ilusorias, antidemocráticas y absolutamente opuestas a las necesidades y la voluntad real de las poblaciones”

Bakunin

“Los gobernantes tienden, inevitablemente, a abusar del poder para su beneficio egoísta. Esto acaba por determinar la formación de grupos y clases que, al amparo del gobierno, y por medio de él, explotan a los demás, creando un completo sistema de privilegios excluyentes. Los gobernados, por su parte, se ven obligados a defenderse. Y, mientras los gobernantes apelan a la fuerza y al fraude (justificado por las leyes que ellos mismos dictan) para mantener su situación de preeminencia, los otros recurren también a cualquier expediente (la violencia, el engaño, el servilismo) para defenderse del ataque continuo y sistemático de que son objeto. Si se produce un cambio de posiciones, los últimos harán lo mismo que hicieron los primeros, y así sucesivamente. Por consiguiente, es preciso eliminar la fuente de estos males reemplazando al Estado, cuya expresión autoritaria es el gobierno, por pequeñas comunidades en las que quede suprimida toda fuerza de coacción y los intereses colectivos sean resueltos por acuerdo voluntario…”

William Godwin

“Lo que es contrario a nuestros principios es el parlamentarismo en todas sus formas y gradaciones. Consideramos que la lucha electoral y parlamentaria educa para el parlamentarismo y termina por transformar en parlamentaristas a quienes la practican.”

Malatesta

“…El parlamentarismo es una forma de gobierno en la cual los elegidos del pueblo, reunidos en cuerpo legislativo, promulgan, por mayoría de votos, las leyes que les place y las imponen al pueblo con todos los medios coercitivos (violentos) de que disponen…”

Malatesta

De la Redacción de AIM.