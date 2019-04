El periodismo en emergencia

Print This Post

Desde el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) denunciaron a AIIM el ajuste al que los trabajadores son sometidos hace años, y ratificó el estado de alerta del sector, ante la “política cíclica de retiros voluntarios”, al que son sometidos en distintos medios de comunicación.

“En su trasfondo, cada partida de los trabajadores es provocada tanto por la desidia y el mal clima que nos rodea, como por la impotencia ante el rol de algunos jefes que en lugar de defender sus sectores, los abandonan o les insisten para que se retiren”, advirtieron desde el gremio a este Medio.

Reclamos: El caso de Clarín

Bajo el lema #ElSueldoNoAlcanza, el reclamo de los medios, como es el caso de Clarín, “no es un capricho (incluso ante la insuficiente recomposición de un ocho por ciento por la paritaria 2018). Mientras la empresa se niega a negociar salarios de forma colectiva con esta Comisión Interna o con el Sipreba como legítimos representantes, sólo durante 2018 nuestro poder adquisitivo cayó un 26 por ciento por la inflación”.

Respecto a la situación de Clarín, los referentes advirtieron: “Ya veníamos mal: La empresa nos condenó a repetidas paritarias a la baja firmadas con un sindicato ilegitimo y fraudulento, por las que perdimos al menos cinco por ciento por año desde 2015. Así, contribuye al que parece ser su objetivo principal: aumentar sus ganancias al desvalorizar nuestros puestos de trabajo y facilitar mayores ajustes”.

Durante 2018, “alertamos sobre el ajuste que sufrieron los empleados del buffet, quienes formalmente están contratados por la concesionaria de turno que provee el servicio, pero tienen antigüedad y reconocimiento público como trabajadores de Clarín. Este 2019 la situación se repite, ahora contra compañeras de Sistemas, empleadas a través de consultoras pero con hasta 15 años de antigüedad trabajando en Clarín en el área de soporte y capacitaciones. Asimismo, el recorte en contratos, colaboraciones y proveedores de contenidos no cesa. Mientras a muchos les bajan el volumen de pedidos o directamente los discontinúan luego de años de relación con la empresa, a otros les adeudan los pagos durante meses, muchas veces enredándolos en trámites burocráticos y desinformación que decanta en maltrato”.

Después de un 2018 plagado de rumores al respecto, las jefaturas periodísticas confirmaron a la Comisión Interna la creación de una supuesta central de contenidos deportivos desde la cual se abastecerán tanto Clarín Deportes como el Diario Olé. Sin embargo, aún no hubo comunicación formal ni oficial para quienes trabajan en esos productos. Los equipos no saben la forma en la que dicha fusión se implementará ni cómo los afectará. Eso genera incertidumbre y preocupación, tanto esas secciones como en las demás, ya que ninguna queda afuera del ruido en los pasillos sobre posibles reestructuraciones. Como otro ejemplo, la redacción de Revista Elle fue notificada sobre la absorción de nuevas tareas digitales pero aún sin planificación ni ningún tipo de incentivo para un equipo desmotivado durante años. Y mientras tanto resulta tan curioso como preocupante que, en estos tiempos donde lo audiovisual se vuelve predominante, los sectores de fotografía y diagramación estén atrapados en la encrucijada que la misma empresa propone: Maquetas prediseñadas y equipos obsoletos que no les permiten desarrollar sus especialidades.

La situación de higiene y mantenimiento del edificio de Tacuarí y los materiales con los que trabajamos están lejos de corresponderse con el nivel que debería tener la empresa de medios más poderosa del país. Equipos de fotografía con más de 12 de antigüedad; computadoras que no soportan las actualizaciones; sillas en mal estado, techos despedazados, invasión de palomas, insectos con circulación libre, baños colapsados de mugre, impresoras rotas, buffet sin abastecimiento para las noches y fines de semana y sectores en estado de total abandono son una muestra más del ajuste y el mal clima al que nos someten.

Por todo esto, “nos mantenemos en estado alerta, exigiendo el fin del ajuste que pone al #PeriodismoEnEmergencia”, alertaron desde el Sipreba a AIM.