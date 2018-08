El precio de las frutillas comienza a bajar lentamente

Print This Post

Los fanáticos de las frutillas tienen a esta altura de la temporada, mejores noticias. Pese a que el precio de esta fruta aún es muy alto y el kilo en la ciudad sigue carísimo, ya no está a 190 pesos el kilo, como se encontraba hace unas semanas en verdulerías de barrio, constató AIM.

Verduleros de Paraná dijeron a AIM que “a esta altura del año ya contamos con muchas frutillas para vender” y si bien “son de buena calidad, sabemos que el precio sigue siendo bastante alto”.

Actualmente, los precios varían entre 80, 90 o 100 pesos el kilo, mientras que hace unas semanas esa cantidad estaba a 190 pesos. “Los más fanáticos llevan esta fruta a pesar de lo que cuesta, pero en general no es un producto que salga mucho hasta que no comienza a bajar un poco más y las ofertas se empiecen a ver por todos lados”.

No obstante, advirtieron que “el precio va a seguir y esperamos que se venda bien y que la gente puede disfrutar de esta fruta que tanto gusta”.

Sobre la frutilla

Las frutillas son ampliamente utilizadas en la medicina popular, gracias a sus propiedades.

Por poner un ejemplo, podemos usar cremas de fresa para tratar heridas o diversos trastornos de la piel. El jugo de fresa se usa mucho para casos en que se inflamen los nervios o los pulmones.

Finalmente, las preparaciones que contienen extracto de hojas de fresa tienen propiedades antidiabéticas, antioxidantes y antiinflamatorias.

Los beneficios de la fresa se deben al alto contenido de compuestos fenólicos, de los que os he hablado en el párrafo anterior, recordad que contra más maduras menos compuestos tienen.

Protección cardiovascular

La presencia de moléculas antioxidantes, son capaces de reducir la oxidación del LDL. Eso nos protege contra el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Reduce el riesgo de enfermedades oncológicas

Algunos compuestos que se encuentran en las fresas, como la quercina y el ácido ellégico, se ha demostrado que poseen actividad anti-cáncer en los ensayos invitro. Inhiben la proliferación celular y por lo tanto suprimen el crecimiento de células cancerosas, sobretodo en el caso de cáncer de colon, próstata y oral.

Efecto neuroprotector

El ácido gálico, uno de los ácidos fenólicos presentes en las fresas, es reconocido mundialmente por sus propiedades antioxidantes y por su acción neuroprotectora contra el estrés oxidativo y la neurotoxicidad.

Efecto antiinflamatorio

Estudios recientes han demostrado que el consumo regular de fresas puede ayudar a resolver complicaciones debidas a la inflamación crónica y sistémica. Además, una dieta rica en fresas fue capaz de limitar el daño neuronal en algunos experimentos realizados en ratones. Este efecto es debido a la acción llevada a cabo por el contenido de compuestos fenólicos anti-inflamatoria de las fresas.

Propiedades antioxidantes,

Las fresas se encuentran entre los frutos más ricos de moléculas antioxidantes disponibles en la naturaleza. Su consumo, de hecho, se recomienda con el fin de prevenir una variedad de enfermedades crónicas y degenerativas (4), debido a los compuestos fenólicos que contienen y que actúan contra el estrés oxidativo mediante la disminución de la formación de malondialdehido (un marcador de la peroxidación de lípidos), la protección de la oxidación del colesterol LDL y las células de sangre del daño del ADN.

Tratamiento del síndrome metabólico

Varios estudios realizados en modelos celulares y animales han demostrado la capacidad de una dieta rica en fresas, para regular el nivel de glucosa en sangre y para inhibir el transporte y la absorción celular de glucosa. También se ha demostrado que el extracto de fresa contiene enzimas digestivas que ayudan a mejorar la condición de hiperglucemia e hipertensión, típica de las personas con síndrome metabólico.

Acción drenante y depurativa

Las fresas, como hemos visto en los párrafos anteriores, contienen poco sodio y una gran cantidad de potasio y vitamina C. Esta combinación hace que tengan una buena acción drenante, contra la retención de agua y se puede utilizar para la preparación de tés e infusiones para refrescarnos en verano y no retener líquidos

Beneficios para los dientes

Un método muy eficaz de “Do it yourself, DIY” consiste en frotar las fresas en los dientes para obtener un efecto blanqueador. Su superficie no lisa y por tanto eso es lo que puede tener una acción de limpieza en nuestros dientes. Además, las fresas contienen xilitol, una sustancia que previene la formación de placa.

– Fresas en la medicina herbal

Por último, a nivel de fitoterapia, las raíces y las hojas de las fresas se utilizan por su acción diurética, en caso de cálculos renales o hiperuricemia y como un astringente natural, gracias a su alto contenido de taninos.

Contraindicaciones

No hay contraindicaciones específicas del consumo de fresas si se hace de forma moderada. Sin embargo, es bueno recordar que las fresas pueden causar reacciones alérgicas, son alimentos que liberan histamina.

Si tenés alergia a la fresa se nota porque aparecen puntos rojos y picazón en la piel. En casos más raros, puede dar episodios de urticaria e hinchazón en la boca.