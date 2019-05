El protagonismo de Galarza el 9 de junio

Print This Post

General Galarza es una pequeña y amable localidad del departamento Gualeguay, en el sur de la provincia de Entre Ríos. Como todos aquellos pueblos que se desarrollaron a la vera del ferrocarril, los primeros vecinos tenían en su concepción la importancia de la cultura del trabajo, del esfuerzo y la honestidad.

La localidad no escapa a la realidad de la mayoría de los pueblos de la campaña, aquellos que fueron siendo poblados por personas de distintos orígenes, pero unidos por el sueño de tener un mejor futuro para los suyos. Gente de familia, de valores y de palabra.

Entre Ríos y, puntualmente General Galarza, no escapan a la realidad nacional. Hoy los gobernantes son constantemente cuestionados en sus funciones, ya que el ciudadano tiene acceso casi inmediato a las acciones que los políticos realizan.

En ciudades como Galarza, ante una elección como la que se aproxima, es natural que la gente ponga el foco en las distintas opciones de candidatos a intendentes, lo que puede generar que la ciudadanía pierda de vista al resto de los que conforman cada cuerpo de la boleta. Uno de estos cuerpos incluye el candidato a senador.

Una condena que borró el viento

Por el Frente Creer Entre Ríos, el candidato a senador es Luis Erro, un exfuncionario entrerriano con causas en su haber, con procesamientos y condenas en su contra, vinculado a diferentes hechos en el departamento de Gualeguay en los últimos 10 años. Tiene, además, el triste reconocimiento de haber sido el intendente absuelto en la causa donde se lo había juzgado y condenado por haber utilizado un medidor de luz para proveer energía eléctrica a un local partidario.

En abril pasado, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) hizo lugar a la apelación planteada por el ex intendente de Gualeguay y el ex funcionario Alfredo Dellagiustina y, en consecuencia, dictó su absolución por el uso de un medidor de luz del municipio para proveer energía eléctrica a un local partidario para un acto político.

Erro había sido condenado a dos años y tres meses de prisión condicional, mientras que Dellagiustina recibió una pena de dos años de prisión condicional, y a ambos se les impuso también una inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado.

Un poco de historia

Luego de ser electo intendente de Gualeguay en 2007 y 2011, quiso en 2015 proseguir su camino como senador departamental, pero fue derrotado por Francisco Morchio, un candidato que venía del ámbito rural sin experiencia previa en la política. Entonces, fue la gente de a pie, aquellos trabajadores, citadinos y rurales, educadores, y profesionales las que le dijeron “no” al político de siempre, al de carrera.

Hoy, la historia se vuelve a repetir. Erro se destaca ahora por contradecir al propio gobernador, Gustavo Bordet, quien afirmó que no tendría en su Gobierno a funcionarios procesados. En 2019, el ex intendente de Gualeguay se postula desoyendo a Bordet, pero también desconociendo a la gente de bien, aquella que en consideró que no quería más la vieja forma de hacer política.

Cabe preguntarse si la decisión de Erro de ser candidato a senador tiene que ver con los fueros, que necesitaría para no tener más problemas con la Justicia, por lo menos, mientras durara su permanencia en una banca, si resultara electo.

El 9 de junio, Erro buscará derrotar al actual senador de Cambiemos, Francisco Morchio, un hombre de campo que se siente más cómodo en el bajo perfil del andar constante por los distritos, que peleando por fama en la ciudad.

La elección provincial tendrá un sentido más que especial en General Galarza, porque en esta localidad es donde podría definirse la elección a senador en el departamento de Gualeguay. Galarza pondrá en la balanza si ratifica el accionar deshonesto de algunos de sus servidores públicos o, si, por el contrario, elige a aquellos que pueden rendir cuentas a su gente, y que pueden caminar por las calles de su ciudad saludando a todos sus copoblanos.

El dato

Galarza tiene el 10 por ciento del electorado del departamento Gualeguay y por eso, quizás, nunca se le dio demasiada importancia. En las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), el resultado fue favorable para el Frente Creer Entre Ríos. La pregunta es si Galarza ratificará a quién eligió en las Paso como candidato a senador, o votará otra opción que presenta otra forma de hacer política.