El pueblo argentino sigue reclamando justicia a 25 años del atentado a la Amia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Se recordó en Entre Ríos, como en el resto del país, a las víctimas del atentado terrorista a la Asociación Mutual Israelita Argentina (Amia). “Nuestro pueblo no descansará hasta que no puedan descansar aquellos cuyas vidas fueron arrancadas por esta barbarie”, afirmó el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia) filial Paraná, Pablo Soskin, registró AIM.

No había mucha gente cuando sonaron las 25 campanadas, pero a los presentes se les erizó la piel y a algunos se les notaron las lágrimas de dolor por los que no están y bronca por la injusticia de un atentado que fue encubierto cuarto siglo por diferentes estructuras del Estado argentino. Las campanadas resonaron como resonó a sirenas ese escuro día.

En el acto central en la capital entrerriana se colocó una piedra simbólica en el monumento que recuerda a las víctimas de los atentados a la Embajada de Israel y de la Amia.

En ese marco, Soskin dijo: “25 años de impunidad y reclamo de justicia nos reúnen nuevamente en la plaza de nuestra ciudad. Recuerdo, como si fuera hoy, hace aproximadamente 20 años nos dirigimos al despacho de quien detentaba la intendencia de Paraná para solicitar el permiso para erigir un monumento en memoria de las personas asesinadas en los fatídicos atentados perpetrados en la embajada de Israel y en la sede del edificio que albergaba las entidades judías argentinas como Amia, Daia, Osa y otras tantas más. No fue una gestión simple ya que se proponía que tal estructura se emplazara en el sitial como es la plaza 1 de Mayo. Luego de idas y venidas, la autoridad política comprendió que no había otro lugar posible para honrar el recuerdo de quienes fueron asesinados por la barbarie terrorista de la República Islámica de Irán y su brazo armado, Hezbolá”.

“Hoy, a 25 años del suceso, es realmente un acierto que el monumento se encuentre en el corazón de Paraná. Lo que fue en principio un elemento de recordación en los pocos años se transformó en un símbolo de pedido de justicia y memoria. A su vez, el emplazamiento, al tiempo, se terminó por consagrar como un recordatorio a la impunidad; cada ciudadano que pasa caminando por esta parte de la ciudad y mira la estructura se da cuenta que la justicia no dio respuestas, respuestas que una sociedad democrática y republicana requiere signarse para tal. Lamentablemente este es un símbolo de la deuda del Estado para con todo el pueblo argentino”, afirmó.

25 años son considerados toda una generación: “Es cierto que muchos hijos no habían nacido al momento de la voladura de la Embajada de Israel y del edificio que albergaba la Amia y Daia, pero debeos tener muy en claro que estos jóvenes y niños sufrieron los efectos de esta barbarie. Hoy en día nuestra comunidad vive en edificios limitados con postes de cemento y barras de seguridad, el ingreso a nuestras entidades posee un protocolo de seguridad como si fuera una embajada extranjera, debemos estar atentos a las personas que ingresan, bolsos y mochilas perdidas. Nuestros hijos crecieron y crecen bajo este formato social y, lo peor de todo, es que para ellos es natural porque vivieron así toda su vida”.

“A quienes no creen que estos atentados cambiaron nuestras vidas les asguro que las cambió y para siempre”, remarcó.

A 25 años se preguntó: “¿Cuántas veces deben morir las víctimas de los atentatos? No bastó con el accionar demencial y cobarde del terrorismo islámico. Después siguieron lso encubrimientos, la acción dolosa de muchas personas para ocultar o desviar la acción, la firma de un fatídico Memorándum con los perpetradores del atentado, su paso (en tiempo record) por un poder Legislativo que votó con disciplina aprtidaria y, finalmente, la muerte de un Fiscal de la Nación”.

“No sólo fueron 25 años de muerte e injusticia, sino años de un accionar cruel, despiadado y aberrante por parte de muchos que hicieron lo posible para que hoy estemos aquí no sólo recordando las víctimas sino reclamando justicia por ellas”, precisó.

El mensaje no es nuevo y reclamo es claro y lo hicieron con la mayor vehemencia posible: “No olvidaremos jamás a quienes perpetraron el atentado. No perdonaremos a quienes hicieron posible el encubrimiento en todos sus formatos. No dejaremos de pedir que se esclarezca la muerte de las víctimas de ambos atentados y la del fiscal (Alberto) Nisman. Sobre todo, perseguiremos la justicia hasta alcanzarla”.