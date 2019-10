El radicalismo advirtió que no hay que naturalizar la violencia

Print This Post

Referentes y dirigentes del Comité Capital de la Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos expresaron que la violencia “no es justificable y hay que ponerle un freno entre todos”, registró AIM. “Si alguien no lo merece, definitivamente, es Sergio Varisco”, aseguró el presidente del bloque oficialista en el Concejo Deliberante de Paraná, Carlos González.

El radicalismo lamentó la naturalización de la violencia para la resolución de conflictos y reivindicó el diálogo y el contacto entre los ciudadanos. “No somos de garrote ni gatillo fácil, creemos en la educación y buen trato por eso vamos a poner más énfasis en el diálogo con el vecino”, dijo González a esta Agencia en la Casa del Partido en la capital entrerriana. Las declaraciones las realizó en una conferencia de prensa junto al ex precandidato a intendente Gustavo Curvale, integrantes del Comité Capital de la UCR y presidentes de las seccionales. La cita fue para repudiar la agresión física al intendente de la ciudad, Sergio Varisco: “Queremos dar un testimonio público por lo ocurrido en este momento. Nosotros la hemos sufrido en la persona de nuestro conductor político e intendente de la ciudad una agresión no justificable, que puede ser entendida -por el contexto económico y social del país producto de las políticas de ajuste de Mauricio Macri-, pero el camino elegido no es el correcto, ya que se naturaliza la violencia en forma de discrepancia”.

En ese sentido, apuntó que el municipio “es el primer anillo de contención de las necesidades de los vecinos (esto pasa con todos los municipios del país y algunos lo asumen otros no) y esta gestión dio muestra que tuvo especial atención a los momentos difíciles, fueran emergencias climáticas o cuestiones personales o grupales de los vecinos”.

Al respecto, el edil consideró que “si alguien no merecía esta agresión es Sergio, ya que esta fue una gestión de puertas abiertas, recepción y, en particular, se tuvo especial cuidado en atender en horas y días a cuanta personas se han acercado, sin preguntar cuadros políticos o ideologías”.

“Todos los que estamos acá sabemos que, en particular, Sergio atiende a todos. Es más (cuando sufrió la agresión), volvía del Municipio”, repasó el concejal quien subrayó que “el contacto con la gente es su vida. Todos los que están conocen que se atiende y acompaña todo lo que va sucediendo, es decir, es una construcción horizontal que la marca Varisco”.

Ruidoso silencio del gobierno nacional

El concejal indicó que recibieron apoyo de todo el arco político provincial, pero indicó que, hasta el momento, Presidencia de la Nación no se comunicó para expresar su solidaridad y disposición ante un hecho de gravedad institucional como el que ocurrió.

La gestión nacional del PRO salió a cuestionar varias veces agresiones a militantes y dirigentes pero esta vez no hubo un comunicado oficial.